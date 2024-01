ETF Bitcoin : Bitwise devient le 1er émetteur à dévoiler l’adresse de son portefeuille

Après l’adoption des ETF sur le Bitcoin spot par la Securities and Exchange Commission (SEC) il y a 15 jours maintenant, Bitwise est devenu le 1er émetteur à rendre publique l’adresse de son portefeuille, au travers d’une annonce faite sur X mercredi :

Announcement: Today the Bitwise Bitcoin ETF (BITB) becomes the first U.S. bitcoin ETF to publish the bitcoin addresses of its holdings.

Now anyone can verify BITB's holdings and flows directly on the blockchain.

Onchain transparency is core to Bitcoin's ethos. We're proud to… pic.twitter.com/1JTUh3zvDE

— Bitwise (@BitwiseInvest) January 24, 2024