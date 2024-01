Les mineurs de Bitcoin (BTC) seraient désormais 54% à utiliser de l'énergie renouvelable

Le mining de Bitcoin se verdit de plus en plus, selon un rapport de la société CH4 Capital. Plus de la moitié des mineurs utiliseraient désormais des énergies renouvelables, en particulier issues du méthane. Un signe que les temps changent pour le plus grand réseau de cryptomonnaies ?