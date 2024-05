Chute du hashrate sur Bitcoin (BTC) : vers une capitulation des mineurs ?

Depuis le dernier halving Bitcoin, la situation des mineurs de BTC est devenue de plus en plus précaire. La chute des revenus, conjuguée à la baisse du prix du BTC et à l'augmentation des coûts énergétiques, les met à rude épreuve. Sommes-nous en train d'assister à leur capitulation ?