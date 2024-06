Salvador : Une nouvelle loi pour intégrer Bitcoin dans les banques du pays

Depuis que le Salvador a adopté le Bitcoin comme monnaie légale il y a 3 ans, le gouvernement s'est d'abord concentré sur la création d'infrastructures et d'applications permettant à la population locale d'accéder aux outils nécessaires à l'utilisation de Bitcoin.

Ensuite, Nayib Bukele et son gouvernement ont introduit Bitcoin dans les écoles, où il est enseigné grâce à des initiatives comme Node Nation et le programme Cubo+. Le Salvador a également travaillé à l'institutionnalisation du BTC en cherchant à émettre des obligations dans cette nouvelle monnaie et en créant des visas spéciaux pour les investisseurs et les enthousiastes du Bitcoin.

👉 Connaissez-vous Découvre Bitcoin ? Cette équipe de francophones qui travaille avec le gouvernement du Salvador pour enseigner Bitcoin dans les écoles.

Fin de semaine dernière, le gouvernement salvadorien a proposé la création d'une banque privée d'investissement permettant aux détenteurs qualifiés de Bitcoins de l'utiliser à travers divers services similaires à ceux de la finance traditionnelle.

Selon le projet de loi, le gouvernement considère les banques privées d'investissement comme un outil qui « facilite l'orientation efficace des ressources financières vers des projets entrepreneuriaux et gouvernementaux, ce qui augmente finalement la richesse de la nation. »

À cette occasion, Milena Mayorga, l'ambassadrice du Salvador aux États-Unis, s'est exprimée sur le sujet dans une publication sur X.

As part of our economic plan for El Salvador, we propose a BPI, Bank for Private Investment, where we can diversify the financing options offered to potential investors in Dollars and #Bitcoin. 🚀#BitcoinBank#EconomicFreedom https://t.co/3hfwVvTSeX

— Milena Mayorga (@MilenaMayorga) June 14, 2024