« Des risques énormes » – Des sénateurs américains demandent à Gary Gensler d’arrêter d’approuver des ETF cryptos

Si l’approbation des ETF Bitcoin spot a été largement considérée comme une nouvelle positive pour l’écosystème des cryptomonnaies, cela n’est pas forcément le cas ailleurs. Aux États-Unis, le parti démocrate s’est distingué l’année dernière par son hostilité au secteur, et deux sénateurs issus de ses rangs viennent de confirmer cette tendance.

Dans une lettre adressée à Gary Gensler, Jack Reed et Laphonza Butler invitent à la prudence. Ils incitent le directeur de la SEC à ne plus approuver de nouveaux ETF liés aux cryptomonnaies. Les arguments sont classiques : les 2 sénateurs évoquent des risques auxquels s’exposeraient les investisseurs :

Selon la lettre, les courtiers des États-Unis n’informeraient pas suffisamment les investisseurs. Certains équivaudraient les cryptomonnaies à des espèces, d’autres ne partageraient pas assez de données sur les risques. Cela ne permettrait donc pas de protéger suffisamment les consommateurs, selon les 2 sénateurs.

Jack Reed et Laphonza Butler estiment par ailleurs qu’il serait encore plus risqué d’approuver des ETF basés sur d’autres cryptomonnaies :

« Bien que le marché du Bitcoin ait montré de sérieuses faiblesses, il est quand même bien plus établi et surveillé que le marché des autres cryptomonnaies. […] Les autres marchés de cryptomonnaies sont bien plus exposés à des mauvaises conduites. »