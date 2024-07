Donald Trump critique sévèrement Nayib Bukele lors d'un discours de campagne

Donald Trump critique la politique de Nayib Bukele, président du Salvador, en l'accusant d'exporter la criminalité vers les États-Unis. Bukele, qui est salué par sa population et les pays voisins pour sa politique économique et la réduction drastique des homicides, choisit de réagir sobrement.

Trump dénonce la politique de Bukele

Depuis l'arrivée de Nayib Bukele au gouvernement du Salvador, beaucoup de choses ont changé dans le pays. En plus d'avoir adopté le BTC en tant que monnaie légale aux côtés du dollar, le pays connaît un essor important de son économie, de son tourisme et de ses exportations.

Le produit intérieur brut (PIB) du Salvador est en hausse depuis les années 70 avec une forte accélération depuis la période de la Covid-19 et l'arrivée de Nayib Bukele au pouvoir. Sa politique, bien que critiquée par la plupart des médias occidentaux, est saluée en Amérique latine et très appréciée par la population salvadorienne, la popularité de Bukele dépasse actuellement les 90 %.

Lors de son dernier meeting politique, Donald Trump a avancé que si la délinquance était en augmentation dans son pays, mais en baisse dans la plupart des régions, ce serait principalement parce que les criminels du monde étaient poussés à émigrer vers les États-Unis.

Il prend notamment l'exemple du Salvador et décrit Nayib Bukele comme un manipulateur :

Turns out the real reason why Donald Trump embraced #bitcoin was because he was jealous of all the positive attention @nayibbukele was receiving pic.twitter.com/3t1YoWl3cR — Pledditor (@Pledditor) July 19, 2024

« Là-bas, au Salvador, les meurtres ont diminué de 70 % ! Pourquoi ont-ils diminué ? Maintenant, il voudrait vous convaincre que c'est parce qu'il a formé les meurtriers pour en faire des personnes formidables. Les meurtres ont diminué parce qu'ils envoient leurs meurtriers aux États-Unis d'Amérique. »

Puis, le candidat à la présidence des États-Unis a ajouté que lui et son parti prévoyaient une large opération de déportation :

« Cela va très mal se passer, et de mauvaises choses vont arriver, et vous le voyez arriver tout le temps. C'est pourquoi, pour assurer la sécurité de nos familles, le parti républicain promet de lancer la plus grande opération de déportation de l'histoire de notre pays. »

Premièrement, le taux d'homicide au Salvador n'a pas diminué de 70 % mais de 93,3 % depuis 2019, passant de 36 meurtres par 100 000 habitants à 2,4 en 2023, et de 97,7 % depuis 2015, où l'on avait enregistré 105 meurtres par 100 000 habitants.

À titre indicatif, le taux d'homicides aux États-Unis était de 5 par 100 000 habitants en 2023, un chiffre qui n'est jamais passé sous 4 depuis 1960, atteignant jusqu'à 10 pendant les années 80.

De plus, même s'il peut être vrai que certains membres des gangs ont quitté le Salvador pour les pays voisins et les États-Unis, le gouvernement de Bukele déclarait au mois de janvier 2024 avoir emprisonné 75,163 membres de gangs, saisi plus de 7 000 véhicules, 18 000 téléphones, 3 600 armes à feu, et plus de 32 000 kilogrammes de drogue d'une valeur de 709 millions de dollars.

Aux accusations de Donald Trump, Nayib Bukele a répondu « Taking the high road », choisissant de ne pas s'engager dans une querelle publique et de maintenir une attitude diplomate.

Au cours des dernières années, le Salvador a embrassé Bitcoin, en l'adoptant en tant que monnaie légale et en enseignant son fonctionnement aux enfants, adolescents et étudiants du pays.

Le gouvernement salvadorien continue ses investissements dans Bitcoin et achète 1 BTC par jour, détenant aujourd'hui 5 815 Bitcoins, d'une valeur de 370 millions de dollars.

Sources : Statista, Diario La Huella, mempool

