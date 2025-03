300 millions de dollars en Bitcoin achetés en 24h : Strategy, Metaplanet, les ETF et le Salvador font le plein

En seulement 24 heures, 300 millions de dollars ont été investis dans Bitcoin par Strategy, Metaplanet, les ETF et le Salvador. Cet afflux massif de capitaux pourrait marquer un tournant et relancer une dynamique haussière sur le marché, alors que l’intérêt institutionnel ne cesse de croître.

Plus de Bitcoin dans les réserves des gouvernements

Créer des réserves de Bitcoin est devenu un enjeu gouvernemental en 2024, d'abord impulsé par le lancement des ETF Bitcoin spot, puis renforcé plus récemment par la création d’une réserve stratégique de BTC par le gouvernement fédéral des États-Unis.

Avant cela, certains pays avaient déjà franchi le pas, à l’image du royaume Bhoutan, qui s’est constitué une réserve de plus de 10 600 BTC, aujourd’hui valorisée à près de 900 millions de dollars. Ces fonds proviennent des récompenses de minage issues de leurs excédents énergétiques.

Cependant, le 1er pays à avoir constitué une réserve nationale de Bitcoin reste le Salvador. Ayant fait du BTC une monnaie légale aux côtés du dollar, le gouvernement de Nayib Bukele a continué d’accumuler du Bitcoin, malgré les mises en garde du Fonds monétaire international (FMI).

Évolution des avoirs en BTC du Salvador

Hier encore, le Salvador a acquis 1 BTC supplémentaire dans le cadre de son plan d’accumulation d’un Bitcoin par jour. Désormais, le pays détient 6 119 BTC, soit plus de 500 millions de dollars au cours actuel du Bitcoin.

Les entreprises et institutions continuent l'accumulation de Bitcoins

Il existe une entreprise plus connue pour son implication dans Bitcoin que pour son activité principale : Strategy, anciennement MicroStrategy.

Hier, l’entreprise a acquis 130 BTC supplémentaires, constituant une réserve de 499 226 BTC, soit plus de 410 milliards de dollars, faisant d’elle le plus grand détenteur de Bitcoin, juste après Satoshi Nakamoto, son créateur.

Cependant, Satoshi ayant disparu il y a plus d’une décennie et n’ayant jamais touché à ses BTC, il est probable que ces fonds soient définitivement perdus, faisant ainsi de Strategy la 1ère réelle fortune en Bitcoin.

Parmi les plus grandes entreprises détenant du Bitcoin, on retrouve plusieurs géants du minage, comme Marathon Holdings, Riot Platforms et Hut 8. À la 4e place figure Tesla, avec ses 11 509 BTC, restés intacts depuis leur acquisition en 2021.

Plus récemment, une entreprise japonaise s’est distinguée en adoptant la même méthode que Strategy : lever des fonds exclusivement pour acheter du Bitcoin. Metaplanet a annoncé il y a seulement quelques heures avoir acheté 150 Bitcoins supplémentaires et détient désormais 3 350 BTC, soit près de 280 millions de dollars, ce qui la place au 10e rang des entreprises possédant le plus de BTC.

Hier, Metaplanet a annoncé l’émission d’une obligation de 2 milliards de yens (environ 13,4 millions de dollars), toujours dans l’optique d’augmenter ses réserves de Bitcoin.

Le même jour, les ETF Bitcoin spot aux États-Unis ont enregistré 275 millions de dollars d’entrées nettes, un record depuis le 4 février 2025, après un mois de sorties dépassant les 5 milliards de dollars.

Si cette dynamique d’achats se poursuit, malgré une baisse de 30 % du BTC depuis son dernier sommet historique, un retournement haussier pourrait bien se profiler à l’horizon.

Sources : Salvador, Strategy, Metaplanet

