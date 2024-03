Le développeur de Tornado Cash Alexey Pertsev aurait été inculpé pour blanchiment d'argent

Détenu depuis août dernier, le développeur Alexey Pertsev, qui a travaillé sur Tornado Cash, essayait en vain d’être libéré. Il viendrait cependant d’être inculpé par les autorités néerlandaises, qui lui reprochent d’avoir blanchi 1,2 milliard de dollars. Que sait-on pour l’instant ?

Alexey Pertsev aurait été inculpé aux Pays-Bas

Selon des documents consultés par nos confrères de DL News, Alexey Pertsev aurait été inculpé et son procès commencera le 26 mars prochain. Le développeur de Tornado Cash a toujours nié avoir procédé à du blanchiment d’argent, et défendu le projet d’anonymisation.

Selon le procureur, Alexey Pertsev aurait « pris l’habitude d’effectuer du blanchiment d’argent » via son protocole. C’est le point saillant de l’enquête, qui a suscité la controverse. La défense estime en effet que les procureurs ne peuvent montrer comment le développeur aurait lui-même participé à ces actes de blanchiment :

« Les procureurs suspectent Alexey Pertsev de blanchiment d’argent, et ils ont décrit la chose en des termes génériques, mais ils ne spécifient pas exactement quels actes il aurait commis. »

C’est toute la particularité d’un service décentralisé comme Tornado Cash : il ne repose pas sur une personne ou un développeur.

Un précédent pour le domaine des cryptomonnaies ?

Il semblerait néanmoins que les procureurs aient chiffré le montant blanchi à 1,2 milliard de dollars. En particulier, ce sont 36 transactions effectuées depuis des plateformes d’échange décentralisées (DEX) vers Tornado Cash qui ont été pointées du doigt. L’argent dérobé lors du hack de Ronin aurait notamment transité par le mixeur de cryptomonnaies.

La question posée est donc : Alexey Pertsev est-il responsable de l’utilisation qui a été faite de son projet, qui est open source et accessible par tous ? Dans la communauté des développeurs crypto, le cas de Tornado Cash est érigé en exemple. Les développeurs d’autres solutions, dont par exemple les DEX, devraient-ils aussi être tenus responsables des fonds qui transitent sur leurs plateformes ?

Pour les défenseurs d’Alexey Pertsev, la réponse est bien évidemment non. Son procès est suivi parce qu’il pourrait établir un précédent, et essaimer vers d’autres solutions. On note par ailleurs que les procureurs néerlandais ont tenté de différencier le service proposé des actes qui ont été commis :

« Écrire du code n’est pas punissable en soi. Mais mélanger des actifs illégaux et cacher l’origine de fonds criminaux est punissable. »

Mais cela ne répond pas à la problématique posée : Alexey Pertsev est-il responsable des actes commis par d’autres personnes via sa plateforme ? Pour son cas particulier, la réponse sera connue dans les prochaines semaines.

Source : DL News

