Tornado Cash : GoFundMe annule la collecte de fonds dédiée au mixeur de cryptomonnaies

GoFundMe, la plateforme de financement participatif étatsunienne, a annulé la collecte de fonds destinée à couvrir les frais juridiques d'Alexey Pertsev, développeur de Tornado Cash, et Roman Storm, son co-fondateur.

Notons que seulement une partie limitée des fonds levés par l'équipe de Tornado Cash provient de GoFundMe, avec 30 000 dollars affichés lors de la fermeture de la cagnotte. Ces dons seront intégralement remboursés aux contributeurs.

Important campaign update:

Yesterday, @gofundme notified the campaign organizers that the fundraiser for @rstormsf's legal defense was cancelled. They cite Term 22 of their terms of service, which can be interpreted to mean they simply didn’t like the fundraiser. pic.twitter.com/xqEFZ9Ncd5

— Free Pertsev & Storm (@FreeAlexeyRoman) February 14, 2024