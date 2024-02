C’est un des arguments parfois utilisés par les détracteurs de Bitcoin (BTC) : sa vulnérabilité potentielle. La principale faille possible pour la plus grande cryptomonnaie a en effet été historiquement identifiée : il s’agit de ce qu’on appelle une attaque des 51 %. C’est un scénario où des attaquants parviendraient à contrôler plus de la moitié de la puissance de calcul (hashrate) du réseau Bitcoin.

On sait depuis longtemps que les coûts d’une telle attaque seraient très élevés, et un rapport de CoinMetrics vient les chiffrer exactement. La conclusion est sans appel : une attaque des 51 % est « économiquement infaisable » sur Bitcoin.

CoinMetrics a simulé plusieurs scénarios : dans l’un d’entre eux, un acteur malveillant mettrait la main sur 51 % des ASICs qui tournent actuellement sur le réseau. Dans un autre, il choisirait de construire lui-même ses propres machines. Dans tous les cas, le coût est astronomique :

6/ Accounting for all attack scenarios and factoring in OpEx (electricity), it has never been this expensive to attack Bitcoin, from the "naive" scenario of 5B all the way to 22B USD: pic.twitter.com/tBnAy7jLlU

— Lucas Nuzzi (@LucasNuzzi) February 15, 2024