2 milliards de dollars de Bitcoin (BTC) viennent d'être transférés après 5 ans d'inactivité

Cela n'était pas arrivé depuis longtemps : une whale a subitement décidé de transférer 44 800 Bitcoins, soit presque 2 milliards de dollars au cours actuel du marché, vers de nouveaux portefeuilles. À titre de comparaison, la dernière fois qu'un mouvement comparable avait eu lieu, c'était au mois de février 2022, lorsqu'un individu avait transféré 95 000 BTC.

$2 BILLION of dormant Bitcoin moved just before US market open today, across several linked addresses.

The BTC had moved once in 2019, and before that had been dormant since 2013. pic.twitter.com/xD4frjzQuP

— Arkham (@ArkhamIntel) January 16, 2024