Core Scientific, l'une des plus importantes sociétés de minage de Bitcoin (BTC), sort de faillite

Core Scientific, l'une des plus importantes sociétés de minage de Bitcoin (BTC), prévoit une réinscription au Nasdaq d'ici la fin du mois. Soutenue par la résurgence du cours du Bitcoin en 2023, cette résilience financière permet à l'entreprise de rembourser intégralement ses créanciers, réduisant sa dette de 400 millions de dollars tout en préservant 240 emplois.

Le mineur de Bitcoin Core Scientific annonce la reprise de son activité

Core Scientific, qui était la plus grande entreprise de minage de Bitcoin (BTC) publique avant l'annonce officielle de sa faillite au mois de décembre 2022, annonce son retour sur le marché.

Dans un communiqué du 16 janvier, Core Scientific a ainsi révélé que le tribunal des faillites des États-Unis pour le district sud du Texas a confirmé le plan de réorganisation de la société. Selon ce document, Core Scientific sera inscrite de nouveau sur la bourse du Nasdaq avant la fin du mois en cours.

En raison de la remontée du cours du Bitcoin durant l'année 2023, la société de minage est à même de rembourser la totalité de ses créanciers, en plus de réduire sa dette à hauteur de 400 millions de dollars. À titre de comparaison, alors que le BTC s'échange actuellement autour des 43 000 dollars, le prix de celui-ci n'était que de 16 800 dollars au moment de la faillite de Core Scientific.

Cet abaissement de la dette a été approuvé en échange d'actions dans l'entreprise réorganisée pour différents créanciers. De surcroit, notons que ce plan de relance permet également de sauvegarder 240 emplois.

Pour se remettre sur les rails, Core Scientific bénéficie de nouveaux financements sous la forme d'une offre de droits à hauteur de 55 millions de dollars, ainsi que d'une facilité de sortie de 80 millions de dollars pour les détenteurs d'obligations.

Le juge en charge de l'affaire a souligné qu'il était plutôt rare qu'une quelconque valeur soit attribuée aux actionnaires d'une entreprise en faillite, les capitaux propres de cette dernière étant généralement « effacés ».

Retour sur un marché récemment passé au vert

Dans le communiqué de presse publié hier, Adam Sullivan, le PDG de Core Scientific, s'est montré confiant quant au retour de l'entreprise sur le devant de la scène du secteur minier :

« La confirmation du plan aujourd'hui est un moment décisif dans notre réorganisation ; nous sommes prêts à émerger à la fin de ce mois en tant que société encore plus forte, avec une équipe très motivée qui est alignée pour le succès. La demande de Bitcoin et de calculs de grande valeur ne cessant d'augmenter, nous sommes impatients de créer de la valeur pour nos actionnaires en exécutant notre plan de croissance, en désendettant notre bilan et en offrant une efficacité supérieure. »

À l'heure où nous écrivons ces lignes, les 2 plus grandes sociétés de minage de Bitcoin sont Marathon Digital Holdings et Riot Blockchain, qui cumulent respectivement 3,95 et 2,33 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Tout comme Core Scientific, ces 2 firmes sont américaines.

Source : communiqué de presse

