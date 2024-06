Guerre du minage de Bitcoin : Bitfarms prépare une « pilule empoisonnée » contre Riot Platforms

La société minière de Bitcoin, Bitfarms, a décidé d'opter pour l’adoption de ce que l’on appelle une « pilule empoisonnée ». Cette technique vise à repousser une potentielle prise de contrôle hostile par son rival Riot Platforms.

Riot Platforms contre Bitfarms : la guerre est déclarée

Il y a quelques mois, le mineur de Bitcoin Riot Platforms a proposé d’acquérir toutes les actions de Bitfarms pour une valeur totale de 950 millions de dollars. Cette proposition a été rejetée par le conseil d’administration au mois d’avril.

Nous avons été déçus d'apprendre que le Conseil d'administration de Bitfarms a rejeté notre proposition convaincante sans engager un dialogue de fond avec nous.

Jason Les, PDG de Riot

À ce jour, Riot Platforms détient en tant que bénéficiaire environ 12 % des actions de Bitfarms, étant de ce fait le plus grand actionnaire de la société. Fort de cette position, le mineur de Bitcoin a déclaré avoir l’intention de demander une assemblée spéciale des actionnaires, et ce afin d’ajouter des administrateurs indépendants au conseil d’administration de Bitfarms.

Riot Platforms cite comme justificatif, quelques « préoccupations quant à la gouvernance de l’entreprise ».

Les actionnaires de Bitfarms lancent l’opération « pilule empoisonnée »

Aujourd’hui, la société ciblée souhaite prendre le temps d’examiner toutes les alternatives possibles. L’entreprise a d’ailleurs annoncé avoir commencé à procéder à un examen des alternatives stratégiques juste après avoir reçu la proposition de Riot. Cet examen porte notamment sur la possibilité d’une fusion ou d’une vente de l’entreprise.

C’est pourquoi Bitfarms a annoncé que si une entité accumule plus de 15 % des actions de la société entre le 20 juin et le 10 septembre, elle émettra de nouvelles actions afin de diluer la participation de ladite entité.

Ainsi, face à cette attaque agressive de leur concurrent, les actionnaires ont donc déployé la très célèbre stratégie de la « pilule empoisonnée ». Cette stratégie permet aux actionnaires de l’entreprise de s’opposer à une offre d’achat hostile en exerçant leurs droits de vote. En effet, lorsqu’un investisseur acquiert plus de 15% des actions d’une entreprise, l’actionnaire peut exercer son droit pour acheter des actions supplémentaires à un prix réduit. Cette option rend de ce fait la prise de contrôle de l’entreprise plus coûteuse et moins attractive pour l’investisseur.

Ce plan est soumis à la ratification dans les 6 mois suivant son adoption, faute de quoi il prendra fin, a déclaré la société concernée. Quoi qu’il en soit, après le 10 septembre, le seuil sera ramené à 20 %, si les tentatives de rachat remplissent les conditions nécessaires bien évidemment.

