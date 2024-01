ETF Bitcoin spot : plus d'un milliard de dollars de sorties pour Grayscale, et Ark Invest investit dans son propre ETF

Après le « lancement historique » des ETF Bitcoin spot jeudi dernier, nous bénéficions désormais d'un petit peu de recul afin de juger le démarrage de ces nouveaux véhicules d'investissement désormais présents sur les plus grandes bourses américaines, à l'instar du Nasdaq ou du New York Stock Exchange (NYSE).

Tout d'abord, et nous en faisions déjà le constat la semaine dernière, l'arrivée des ETF Bitcoin spot n'aura pas participé à la hausse du cours du BTC. Ainsi, ce dernier oscille encore aujourd'hui autour des 43 000 dollars, c'est-à-dire son point d'ancrage depuis le début du mois de décembre dernier.

Évolution du cours du Bitcoin du mois de décembre 2023 à aujourd'hui

La deuxième information à noter est le volume de sortie (outflow) provenant du GBTC, l'ETF Bitcoin spot de Grayscale résultant de la transformation de son ancien produit phare, le Grayscale Bitcoin Trust.

Pour rappel, le Grayscale Bitcoin Trust constituait le fonds Bitcoin le plus important au monde. Il est d'ailleurs estimé à ce titre que Grayscale détient au moins de 26,3 milliards de dollars de BTC dans ses coffres à cet effet.

Ainsi, au bout de 3 jours de trading (lundi était un jour férié aux États-Unis), il apparaît que le GBTC de Grayscale a encaissé plus de 1,1 milliard de dollars de sorties.

After three days, the total net flow situation is as follows:

Selon les analystes spécialisés dans les ETF, notamment James Seyffart pour Bloomberg Intelligence, il est fort probable que la plupart des investisseurs soient sortis du GBTC pour effectuer une revente sans se rediriger vers un autre ETF Bitcoin spot moins onéreux (le GBTC est l'ETF Bitcoin spot avec les frais les plus élevés : 1,5 %).

Une supputation consolidée par les données de Glassnode, qui indiquent que le nombre de BTC détenus par les émetteurs d'ETF Bitcoin est en baisse continue depuis jeudi dernier :

Évolution du nombre de BTC détenus pour les ETF Bitcoin (sur 1 mois)

D'ailleurs, selon les données compilées par Arkham Intelligence, nous pouvons voir que Grayscale a transféré environ 420 millions de dollars sous forme de Bitcoin vers Coinbase depuis jeudi dernier.

Comme le révèle une infographie de ce jour publiée par James Seyffart, si l'on met de côté Grayscale, qui a donc principalement subi des sorties sur son ETF, c'est le géant BlackRock qui mène la danse avec son ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT), qui enregistre presque 2 milliards de dollars de volume sur 3 jours.

Toutefois, en termes d'entrées pures, c'est l'ETF de Fidelity (FBTC) qui sort vainqueur.

Cointucky Derby Update: Here's the #Bitcoin ETF data we have on Bloomberg (& a manually updated version). I know we're missing Tuesday flows for Bitwise, Valkyrie, and maybe others due to T+1 accounting. Conversely, I'm now certain we're missing any Tuesday $GBTC outflows pic.twitter.com/Eiydf6n6WG

— James Seyffart (@JSeyff) January 17, 2024