Un cadre de la Silicon Valley arrêté pour avoir fourni illégalement à la Chine des milliards de dollars de technologie IA

Yih-Shyan Liaw, le cofondateur de la société Supermicro, vient d’être arrêté par les autorités fédérales américaines. Il aurait été à la tête d’un vaste réseau de contrebande d’IA, destiné à la Chine.

Un réseau de contrebande pour fournir des technologies IA à la Chine

Âgé de 71 ans, Yih-Shyan Liaw a cofondé Supermicro aux côtés du PDG Charles Liang. La société de la Silicon Valley existe depuis 1993 et est un acteur clé du secteur de l’intelligence artificielle. Selon le ministère de la Justice américain, Yih-Shyan Liaw aurait usé de sa position pour vendre des milliards de dollars de technologies IA à la Chine, en violation des lois sur les importations :

Les accusés ont participé à un système organisé visant à détourner des quantités massives de serveurs hébergeant des technologies d’intelligence artificielle américaines au profit de clients en Chine.

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Pour ce faire, Yih-Shyan Liaw et ses complices auraient mis en place un système complexe, afin de contourner les inspections et permettre ces envois massifs :

L’acte d’accusation dévoilé aujourd’hui détaille les tentatives présumées de contourner les lois américaines sur les exportations au moyen de faux documents, de mises en scène photographiques destinées à tromper les inspecteurs, et de filières d’acheminement détournées, afin de dissimuler la véritable destination des technologies d’IA.

Un enjeu de la guerre commerciale entre Chine et États-Unis

On rappelle que les technologies d’IA « Made in America » sont un des plus grands enjeux de la guerre commerciale à laquelle se livrent les États-Unis et la Chine. Les États-Unis souhaitent protéger leurs technologies de pointe, afin de ne pas se faire dépasser par leurs concurrents.

Le département du Commerce a imposé des restrictions sur l’exportation d’articles « susceptibles de contribuer de manière significative au potentiel militaire ou à la prolifération nucléaire d’autres nations ». Ce n’est par ailleurs pas la première fois que la Chine semble trouver des moyens détournés d’acquérir des technologies américaines.

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Pour contourner la loi, les accusés auraient envoyé de serveurs vers Taïwan, auprès d’une société-relais. Une fois sur place, les serveurs auraient été reconditionnés afin qu’on ne puisse plus les identifier, puis envoyés vers la Chine. La société-relais générait de faux rapports pour faire croire qu’elle était l’utilisatrice finale des serveurs, avec de fausses installations :

Les accusés ont mis en scène des milliers de serveurs « factices » – des répliques physiques non fonctionnelles des serveurs de [Supermicro] – pour inspection aux emplacements où [l’entreprise taïwanaise] était censée stocker les serveurs.

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2,5 milliards de dollars d’exportations

Entre 2024 et 2025, cette même société taïwanaise aurait acheté pour 2,5 milliards de dollars de serveurs auprès de Supermicro. Pour le département de la Justice, il s’agit d’une faille de sécurité majeure :

Les schémas de détournement comme ceux qui ont été démantelés aujourd’hui génèrent des milliards de dollars de profits illicites et constituent une menace directe pour la sécurité nationale américaine.

Pour ces faits, Yih-Shyan Liaw et ses complices risquent plusieurs dizaines d’années d’incarcération.

Source : Justice.gov

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