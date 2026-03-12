Un exode des développeurs crypto vers l’IA ?

La domination croissante de l’IA redessine le marché de l’emploi technologique, attirant une part grandissante des talents et des investissements. Dans le même temps, plusieurs indicateurs montrent un recul marqué de l’activité des développeurs dans l’écosystème crypto. Ce phénomène traduit-il le cycle du marché ou le début d’une migration durable des développeurs crypto vers l’IA ?

La chute de l’activité des développeurs annonce une migration des talents

Le classement LinkedIn des métiers en croissance révèle une transformation profonde du marché de l'emploi désormais dominé par l'Intelligence Artificielle (IA).

Les données de cette année montrent que « les fonctions stratégiques et techniques liées à l’intelligence artificielle, à l’image des ingénieurs IA ou des chercheurs en machine learning, s’imposent nettement ».

Ce constat n'a rien d'étonnant me direz-vous. Mais est-ce que cette tendance s'accompagne d'une fuite des talents dans le secteur de la crypto ?

Pour répondre à cette question, il était indispensable de commencer par le rapport annuel des développeurs d'Electric Capital qui donne une bonne mesure de l'activité dans le secteur crypto.

Cette analyse montre une diminution de 8 points des développeurs actifs sur l'année 2025. Cette tendance est confirmée par une autre donnée d'autant plus pertinente : on observe une baisse de 14 % des développeurs établis (plus de 2 ans d'ancienneté) sur la même période.

Évolution de l'activité des développeurs dans l'écosystème crypto selon Electric Capital

Selon les données de la plateforme d'analyse de données Artemis, le nombre de commits GitHub (sauvegarde des modifications apportées à un projet) a chuté d'environ 75 % depuis 2025.

Évolution des commits dans l'industrie crypto selon Artemis

On observe également une très forte diminution des développeurs actifs, sous-entendu ceux qui publient au moins 1 commit chaque semaine.

Évolution des développeurs actifs chaque semaine selon Artemis

Une baisse persistante de l’activité développeur est généralement associée à un déplacement des talents vers d’autres secteurs technologiques plus attractifs.

Peut-être est-ce une tendance globale ? Comme le montre le rapport Octoverse 2025 de GitHub, ce n'est pas le cas. Sur l'année 2025, chaque seconde plus d'un nouveau développeur rejoignait la plateforme.

Le rapport montre par ailleurs que l'IA et les agents d'automatisation « sont à l'origine des plus grands changements dans le développement de logiciels depuis plus d'une décennie ».

Compte tenu de la popularité de l'IA et autres agents d'automatisation, nous pouvons raisonnablement penser qu'une partie des talents crypto se tourne vers ce nouveau secteur porteur.

Les flux de capitaux comme indicateur d'attractivité pour les développeurs

La concentration des financements constitue également une forte incitation pour les talents techniques. Les opportunités de carrière et les ressources financières attirent mécaniquement les ingénieurs et développeurs.

Dans un récent rapport, BestBrokers montre que plus de la moitié du capital-risque global a été affecté à l'IA sur l'année 2025. Ce secteur a levé près de 270,2 milliards de dollars pour un montant total investi par les Venture Capital (VC) de 512,6 milliards de dollars.

En comparaison, le secteur des cryptomonnaies a enregistré un investissement annuel de 49,75 milliards de dollars sur 2025, soit près de 5 fois moins que ce que le secteur de l'IA a reçu.

Cela reste tout de même à relativiser puisque en comparaison avec l'année 2024, ce montant représente également une multiplication par 5 des investissements orientés vers l'industrie crypto.

Les développeurs dans le secteur crypto ont toujours suivi les cycles du marché, il n'est donc pas étonnant d'observer ces tendances dans un marché baissier. Il faut toutefois noter que dans les crises précédentes, l'alternative IA n'existait pas.

Cette dernière représente une proposition alléchante avec une certaine stabilité sur le moyen terme, une forte offre d'emploi et des salaires plus attractifs.

Ce pivot est donc assez logique si l'on considère que ces 2 secteurs recouvrent des compétences techniques assez similaires de par leur architecture et leur état d'esprit.

Ainsi, est-ce que le prochain cycle haussier saura comme à son habitude faire revenir les développeurs dans le secteur crypto ?

Source : Developer report by Electric Capital

