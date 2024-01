Formation Tech Lead à la Blockchain Business School : une solution pour se démarquer sur le marché de l'emploi Web3

Alors que l'hypothèse d'un nouveau bull run se dessine, ne manquez pas le tournant du Web3 et devenez Tech Lead grâce à la nouvelle formation dispensée par la Blockchain Business School, école française de référence dans le milieu. Au-delà de l'apprentissage du langage Solidity, découvrez comment cette formation délivre un bagage de connaissances solides pour se démarquer sur le marché de l'emploi du secteur blockchain.

La Blockchain Business School dévoile sa formation Tech Lead

Vous souhaitez opérer un tournant dans votre vie professionnelle et vous démarquer sur le marché de l'emploi en tant que développeur blockchain ? La Blockchain Business School, une école française de premier plan spécialisée dans la formation aux métiers du Web3, a récemment lancé sa formation « Tech Lead », qui propose une approche holistique du développement orienté vers la blockchain.

Depuis l'apparition de la blockchain Ethereum (ETH), le secteur du développement blockchain semble à première vue se limiter au standard Solidity, le langage de programmation qui permet de développer des smart contracts dans l'environnement de l'Ethereum Virtual Machine (EVM). Et pourtant, l'environnement blockchain, en constante évolution, nécessite aujourd'hui un large spectre de compétences qui vont bien au-delà de la seule programmation de smart contracts.

Effectivement, la rédaction de smart contracts ne représente en réalité qu'une partie limitée du travail d'un développeur blockchain qui souhaiterait avoir une vision à 360 degrés de l'écosystème EVM.

À l'heure actuelle, le langage Solidity s'inscrit comme une compétence de base pour quiconque souhaiterait développer sur Ethereum, c'est pourquoi il apparaît essentiel de maitriser d'autres aspects tels que le back-end, le front-end, et l'interface utilisateur d'une application afin de se démarquer.

De surcroît, les entreprises ou les développeurs spécialisés dans le langage Solidity sont désormais légion, c'est pourquoi les développeurs présentant une pluralité de compétences sont désormais bien plus sollicités par les entreprises du Web3 aujourd'hui. Car effectivement, un bon projet blockchain ne peut se limiter à la seule écriture de smart contracts : l'expérience utilisateur et la sécurité doivent également être irréprochables.

Afin de répondre à ces problématiques, la Blockchain Business School a décidé de mettre en place une formation complète et transversale couvrant la totalité des compétences dont aura besoin un bon développeur pour évoluer dans les meilleures conditions et se démarquer de ses homologues.

Loin d’être reléguée au second plan, la formation technique du développeur fait pleinement partie de la formation Tech Lead proposée par la Blockchain Business School, tant du point de vue des concepts de base que du développement avancé, et ce avec des cas d’application concrets.

Un point est ainsi fait sur les fondamentaux du développement blockchain, et la formation inclut également une partie d’introduction au développement front-end (Git, React, Next js, Vercel, etc.).

Pourquoi privilégier une formation de Tech Lead au détriment d'une formation de développeur blockchain ?

Avec l'évolution du Web3 et de la blockchain en général, notamment concernant les aspects relatifs à la finance et aux applications décentralisées (dApps), l'écriture et l'implémentation de smart contracts, bien qu'absolument essentiels, ne composent désormais plus qu'une des nombreuses verticales nécessaires à la réussite d'un projet en lien avec les cryptomonnaies.

C'est pourquoi les Tech Leads, chargés de mener à bien les projets qui leur incombent, apportent une réelle proposition de valeur à travers la diversité de leurs compétences, qui comprennent aussi bien le leadership technique (guidage des décisions d'architecture et résolution des problèmes complexes, entre autres) que la gestion de projet pure (planification, exécution, gestion des ressources et respect des délais imposés).

De surcroît, l'intérêt d'un Tech Lead se matérialise également d'un point de vue de la sécurité associée aux smart contracts : les hacks annuels continuent de dépasser le seuil symbolique du milliard de dollars, et la plupart d'entre eux proviennent de failles qui auraient pu être décelées à temps.

Cela met en lumière l'importance cruciale des experts en développement et des Tech Leads dans le choix des méthodologies adéquates et des instruments appropriés afin de sécuriser et d'assurer la fiabilité des smart contracts.

De facto, cela souligne également la valeur d'une éducation approfondie et polyvalente, telle que dispensée par la Blockchain Business School, qui englobe non seulement les aspects techniques de la conception des smart contracts, mais également les bonnes pratiques visant à garantir leur sécurité et leur intégrité.

C'est pourquoi à l'heure où nous écrivons ces lignes, nombreux sont les projets Web3 qui préfèrent s'appuyer sur les compétences diverses que peut proposer un Tech Lead en comparaison avec un développeur spécialisé dans le langage Solidity. Cela est d'autant plus vrai pour les projets blockchain qui gèrent des quantités de fonds importantes ou qui interagissent avec des données sensibles.

Que propose la formation Tech Lead de la Blockchain Business School ?

Concrètement, la formation Tech Lead dispensée par la Blockchain Business School permet de former les Tech Leads de demain en leur apportant les compétences techniques, conceptuelles et pratiques nécessaires à la bonne compréhension des enjeux et des défis techniques que représente le Web3, lui-même composé de la blockchain, des smart contracts et des protocoles décentralisés.

Planning de la formation Tech Lead de la Blockchain Business School

Tout d'abord, sachez qu'au-delà des individus maîtrisant d'ores et déjà les bases du développement blockchain, la formation Tech Lead peut également convenir aux personnes souhaitant effectuer une reconversion professionnelle, aux directeurs d'entreprise souhaitant incorporer le Web3 dans leur startup, ou tout simplement aux passionnés de nouvelles technologies. Effectivement, de par sa structure, la formation Tech Lead délivre la totalité des outils nécessaires pour prétendre aux compétences d'un véritable développeur en un temps record.

Car il n'est pas toujours simple de mêler vie professionnelle et formation, la Blockchain Business School propose ici un format 100 % à distance avec des masterclass assurées en présentiel tout à fait optionnelles. Ces dernières, ponctuées par l'intervention d'experts chevronnés dans leur domaine respectif, sont rediffusées pour les élèves n'ayant pu se rendre dans les locaux de la BBS.

Véritable valeur ajoutée, ces masterclass permettent aux apprenants de poser toutes leurs questions auprès de spécialistes du Web3 et de la blockchain. De surcroît, cela leur permet également de bénéficier de retours d'expérience concrets, d'une expérience pratique et de recevoir des retours personnalisés.

La Blockchain Business School (BBS) se distingue par une approche pédagogique innovante et collaborative. Chez BBS, les cours ne sont pas le fruit du travail de 2 ou 3 professeurs, mais d'une synergie unique entre de nombreux acteurs clés de l'écosystème. L’école privilégie une démarche inclusive, en sollicitant l'expertise de spécialistes dans chacun des domaines concernés. Ainsi, une multitude d'intervenants issus de divers horizons professionnels ont contribué à créer un contenu pédagogique riche et diversifié.

En parallèle, BBS offre à ses élèves une plateforme en ligne complète, centralisant les cours relatifs à leur formation ainsi que des documents de support. Cette ressource permet aux étudiants de développer leurs compétences de manière autonome, tout en bénéficiant des échanges enrichissants avec les divers experts de la BBS.

La bonne compréhension de ces compétences est d'ailleurs vérifiée à travers des séries de QCM d'évaluation dispensées tout au long de la formation. Cet arbre de compétences s'articule, entre autres, autour des technologies blockchain, du développement (blockchain, front-end, avancé), de la cybersécurité, de la finance décentralisée (DeFi), des tokenomics, de l'UX/UI, ou encore des fondamentaux de l'entrepreneuriat.

Cette formation se démarque par sa capacité à instruire des individus non seulement en tant que développeurs compétents, mais également en tant que stratèges avertis dans les choix techniques, cruciaux pour la gestion efficace de projets blockchain novateurs.

L’aspect technique, d’abord, se matérialise pour les élèves à travers le tronc commun « The Originals » de la Blockchain Business School.

Sont ensuite abordés les fondations techniques (programmation d’applications décentralisées, déploiement sur blockchain publique, débogage des problèmes courants, utilisation de plateformes centrales comme Remix, etc.) ainsi que l’accessibilité, mais également l’aspect UI/UX, et ce afin que les futurs Tech Lead soient à même de comprendre l'importance d’une interface fonctionnelle, intuitive et agréable à utiliser.

Enfin, et c’est également là que le Tech Lead vient se démarquer par rapport à un développeur Solidity plus classique, la Blockchain Business Lead permet à ses apprenants de maîtriser le High-Level Design (HLD), une composante de la formation leur permettant de dessiner l’architecture d’un projet avant le développer.

Au-delà du Tech Lead, le HLD permet à l’ensemble des parties prenantes d’un projet de mieux cerner l’aspect technique de ce dernier, et est donc essentiel. Elle leur permet de mieux comprendre le schéma global de la partie développement avec une approche réellement simplifiée, ce qui permet d’éviter d’éventuels problèmes dûs à une mauvaise analyse.

Cette structuration de l’architecture technique permet de respecter les engagements d’un projet, les deadlines, et ce en planifiant les ressources, le timing et le budget de manière absolument optimale.

Enfin, après avoir présenté leur projet avec succès en fin de formation devant un jury composé de professionnels du milieu, les apprenants se verront remettre un certificat de compétences « The Original Tech Lead » délivré par la Blockchain Business School.

Conclusion sur la formation Tech Lead de la Blockchain Business School

Vous l'aurez compris, suivre une formation de Tech Lead ouvre des perspectives de premier choix dans le monde du développement blockchain, qui met un point d'honneur à maximiser la sécurité et la qualité des projets naissants.

Ainsi, la formation de Tech Lead dispensée par la Blockchain Business School permet à quiconque souhaitant s'ouvrir au développement dans le monde du Web3 d'acquérir des compétences fortement sollicitées sur le marché tout en contribuant au futur de l'écosystème.

Notez par ailleurs que la formation Tech Lead, comme pour la plupart des formations dispensées par la Blockchain Business School, accueille ses élèves au sein de PyratzLabs, qui n'est d'autre que le plus incubateur Web3 d'Europe.

Enfin, sachez que la formation de Tech Lead, comme la plupart de celles proposées par la Blockchain Business School, peut être financée de différentes façons. En tant qu'école certifiée Qualiopi, la BBS est partenaire de tous les organismes financeurs, ce qui lui permet de proposer des financements via les Opérateurs de compétences (OPCO), le Compte Personnel de Formation (CPF), via Pôle Emploi ou encore via les aides régionales.

La prochaine session de formation Tech Lead de la Blockchain Business School aura lieu du 22 avril au 12 juillet 2024. La suivante, quant à elle, prendra place du 23 septembre au 13 décembre 2024.

