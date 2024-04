La Blockchain Business School et PyratzLabs créent un fonds d'1 million d'euros pour le financement de formation blockchain

L'industrie du Web3 est en pleine expansion et la demande de talents qualifiés dans le domaine de la blockchain ne cesse de croître. En parallèle, le manque de compétences dans ce secteur est un frein majeur à son développement. C'est pourquoi la Blockchain Business School (BBS) et PyratzLabs lancent un programme de financement d'1 million d'euros pour démocratiser l'accès à la formation blockchain.

Une enveloppe exceptionnelle pour le financement de la formation blockchain de 300 personnes

Conscients que l'aspect financier constitue souvent un obstacle dans un projet de formation, la Blockchain Business School, école de référence en France pour se former au Web, et PyratzLabs, un incubateur de startups, ont uni leurs forces pour créer un programme de financement doté d'un budget de 1 million d'euros.

Cette initiative s'inscrit dans leur volonté commune d’ouvrir l’accessibilité financière aux formations dédiées au Web3 et à l'intelligence artificielle (IA). Des partenaires thématiques ont également été intégrés à ce programme.

Le programme de financement se répartit de la manière suivante :

La dotation « Kryptosphère » de 250 000 € sera allouée aux étudiants de l’association du même nom ;

La dotation « PTZ » de 250 000 € sera allouée à des personnes souhaitant suivre l’une des 2 spécialités de notre programme The Original : Tech Lead (parcours en 3 mois axés sur l’ensemble des aspects techniques d’un projet blockchain) ou Product Manager (parcours en 3 mois axés sur la création, la gestion et le développement de produits) ;

La dotation « Voicemy.ai », une startup de PyratzLabs, de 250 000 € sera allouée au parcours Intelligence Artificielle (parcours en 2 mois pour apprendre à maîtriser les outils) de la BBS, pour ceux qui veulent apprendre à l’utiliser comme outil professionnel ;

La dotation « Tilvest », autre startup de PyratzLabs qui participe au programme, de 250 000 € sera allouée au programme spécifique sur le DeFi de la BBS (parcours en 3 mois se concentrant sur l’écosystème de la finance décentralisée).

Au total, des centaines de personnes pourront ainsi bénéficier d’une formation 100 % financée.

Un financement de formation blockchain pour tous les profils

Que vous soyez étudiant, demandeur d'emploi ou salarié, ce programme est fait pour vous ! La Blockchain Business School et PyratzLabs ont à cœur de ne pas laisser la situation de ses apprenants freiner leur projet professionnel dans la blockchain. Ainsi, le financement est accessible :

Aux étudiants (sur présentation d’une carte étudiante) ;

Aux demandeurs d’emploi n’ayant pas réussi à obtenir un financement (sur présentation d’un justificatif de refus de France Travail) et n’ayant par ailleurs plus de CPF (sur présentation d’un justificatif indiquant le solde de leur compte) ;

Aux actifs n’ayant plus de fonds sur leur Compte personnel de formation (CPF) sur présentation d’un justificatif.

Une initiative inédite en France

Un tel programme de financement est une nouveauté en France, sans précédent jusqu'à présent. Il représente une opportunité inédite pour un grand nombre de personnes de se former au Web3 et à l'IA pour débuter une nouvelle carrière professionnelle dans ces secteurs.

Le manque de talents dans le Web3 est un frein à son développement. Aujourd'hui, grâce au programme de financement de la BBS et de PyratzLabs, de nombreux profils ont désormais accès à une opportunité exceptionnelle et unique d’acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans l'univers de la blockchain. Le tout sans barrière financière.

Rejoignez dès maintenant la BBS en candidatant via ce formulaire. Ce dispositif est limité à 25 places par session de formation, sachant que la BBS en propose 3 par an pour le moment. Exceptionnellement, pour la première session et le lancement du programme, 50 places sont ouvertes pour la session du 23 septembre au 13 décembre 2024.

