Démarrez une carrière dans le Web3 avec la prochaine session de la Blockchain Business School

La Blockchain Business School se positionne au carrefour de l'éducation et de l'innovation, offrant des formations adaptées à ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de la blockchain et à développer des compétences dans ce secteur. En rejoignant en avril la prochaine session de formation de l'école, engagez-vous dans un programme intensif conçu pour transformer votre compréhension du Web3 et affiner vos compétences.

Le monde des cryptomonnaies, un écosystème en pleine expansion, ouvre de nombreuses opportunités professionnelles pour ceux désireux d'y plonger, permettant à divers degrés, de mettre à profit ses compétences pour répondre aux besoins de ceux qui recherchent cette expertise.

C'est dans ce contexte que la Blockchain Business School joue un rôle crucial, en vous accompagnant dans l'acquisition des connaissances et compétences essentielles à une intégration réussie dans le secteur professionnel des cryptomonnaies.

La Blockchain Business School (BBS) propose un éventail complet de formations englobant le Web3 dans son ensemble, et l'intelligence artificielle (IA).

Elle présente également son programme phare « The Originals », constitué de 2 formations (product manager et tech lead) spécialement conçues pour ceux qui aspirent à devenir experts en blockchain. Ces cours offrent des perspectives de carrières prometteuses dans des entreprises recherchant activement les compétences acquises.

Pour cette année, la BBS organise seulement 2 sessions de « The Originals ». La 1ère se déroulera du 22 avril au 12 juillet 2024, tandis que la seconde est prévue du 23 septembre au 13 décembre 2024.

Devenez un product manager blockchain avec la formation « The Original Product Manager »

Le métier de product manager blockchain consiste en l'accompagnement d'entreprises et de particuliers dans l'exploration de la blockchain en les protégeant des risques associés. Les product manager doivent non seulement gérer les attentes des clients, mais aussi maintenir leur expertise à jour, en analysant, élaborant des stratégies, formant leurs clients, et les accompagnant dans leurs projets.

La formation « The Original - Product Manager » vise à préparer les participants à devenir des conseillers spécialisés en blockchain et Web3. Avec 8 heures de formation par semaine sur une durée de 3 mois, les étudiants apprendront à maîtriser la blockchain, la conception et la gestion de produits, l'analyse du marché, la sécurité, ainsi que le développement de stratégies de marketing et de communication.

Devenez un expert blockchain grâce à la formation « The Original Tech Lead »

Au-delà d'une simple formation de développeur blockchain, la Blockchain Business School propose une formation avancée de Tech Lead pour répondre aux besoins changeants de l'écosystème blockchain.

Cette formation se tient aussi 8 heures par semaine pendant 3 mois et met l'accent sur la compréhension globale du développement de produits blockchain et prépare les apprenants à prioriser la sécurité des smart contracts.

En dotant les participants de compétences techniques, conceptuelles et pratiques, la BBS les prépare à piloter des projets blockchain, à suivre les progrès de cette technologie et à contribuer à son développement, ouvrant la voie à de nombreuses carrières professionnelles et entrepreneuriales dans ce secteur en plein essor.

Qu'est-ce que la Blockchain Business School a de spécial ?

La Blockchain Business School se positionne comme un acteur clé dans la formation blockchain en France, en mettant en lumière les talents de ses étudiants auprès des entreprises pionnières du Web3.

L'école a d'ailleurs lancé une formation dédiée aux tokens non fongibles (NFT), une initiative qui vise à dévoiler comment ces derniers peuvent transformer l'expérience utilisateur dans divers domaines et entreprises.

Parallèlement, la BBS élargit son offre éducative avec de nombreux programmes approfondis, dont une formation sur les principes de la finance décentralisée (DeFi). Un cursus qui plonge les apprenants dans l'univers des crypto-actifs, explorant leurs tokenomics et les fondements de la DeFi, le tout enrichi par des ateliers pratiques et des séances animées par des experts du secteur.

Dans un effort de rendre l'éducation sur la blockchain plus accessible et équitable, la BBS s'est associée à l’incubateur de startups PyratzLabs pour créer un environnement où les étudiants bénéficient d'une formation pratique et immersive dans les entreprises du Web3.

Ces initiatives, notamment les formations « Social Impact » et « FZA », visent à offrir une compréhension solide de la blockchain à un coût réduit, facilitant ainsi l'entrée de tous dans l'écosystème.

En outre, la BBS offre une promotion spéciale disponible jusqu'au vendredi 8 mars 2024 à 23h59, permettant d'accéder gratuitement à une seconde formation The Originals, Product Manager ou Tech Lead, pour l'achat de l'une d'elles.

Intéressé par une carrière dans la blockchain ? Découvrez toutes les formations en détail sur le site de la Blockchain Business School.

