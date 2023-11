Réinventer l'apprentissage blockchain : la fusion avant-gardiste de la Blockchain Business School et PyratzLabs

Plongez dans l'univers captivant de la Blockchain Business School (BBS), où l'éducation rencontre l'innovation de manière unique. De part sa filiation avec avec PyratzLabs, la Blockchain Business School offre bien plus que des formations ; elle crée une expérience immersive, permettant aux étudiants d'explorer le Web3 au sein des startups de demain.

La Blockchain Business School et PyratzLabs : symbiose de la formation et de l'innovation

À l'heure où le secteur technologique opère une mutation sans précédent, et plus particulièrement grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à la blockchain, il est vital que des passerelles soient établies entre l'innovation et l'éducation. Car oui, sans formation solide, il n'est point d'innovation digne de ce nom.

Et la Blockchain Business School (BBS) s'emploie précisément à former les talents du Web3 de demain, à travers un riche panel de formations allant du module de découverte à des formations de pointe sur les tokens non fongibles (NFT), le développement, l'IA ou encore la finance décentralisée (DeFi).

Bien plus qu'un simple établissement de formation qui tenterait de surfer sur la vague du moment, la Blockchain Business School est profondément ancrée dans l'écosystème de la blockchain et du Web3 de par son lien intrinsèque avec PyratzLabs, un incubateur de startups fondé par Bilal El Alamy, également co-fondateur et président de la BBS.

Se former au Web3 avec la Blockchain Business School

Cette collaboration proactive entre les 2 établissements vient naturellement créer une synergie aboutissant à un pôle d'excellence destiné aux individus souhaitant évoluer sereinement et qualitativement dans l'écosystème du Web3. La Blockchain Business School permet d'ailleurs à ses apprenants de faire leurs premières armes auprès de startups incubées chez PyratzLabs afin qu'ils puissent toucher de près cette verticale de l'innovation, bien au-delà du simple aspect théorique.

Produit de l'approche pédagogique avant-gardiste de la BBS et de l'expertise pratique de PyratzLabs, le plus important incubateur Web3 d'Europe avec 30 projets incubés à son actif et plus de 40 millions d'euros levés en 2022, cet écosystème se place à la jonction naturelle entre innovation et éducation.

Au sein de la Blockchain Business School, les étudiants bénéficient d'une formation pratique, accédant à des ressources technologiques de pointe et à des projets concrets qui les préparent à naviguer dans la complexité du Web3. En parallèle, l'interaction directe avec les startups de PyratzLabs offre aux étudiants une immersion dans les défis réels du monde de la blockchain, leur permettant ainsi d'élargir leurs connaissances pratiques et leur réseau professionnel.

Au-delà des frontières : la Blockchain Business School fait briller le drapeau tricolore

De la même façon que la blockchain ne connait pas les frontières de par sa nature immuable et accessible à tous, la Blockchain Business School rayonne au sein de 42 pays à l'international, d'une part avec le soutien de l'incubateur PyratzLabs, et d'autre part avec le support du Collège de Paris, lui-même mobilisé sur la verticale des nouveaux enjeux technologiques depuis maintenant de nombreuses années.

Grâce au Collège de Paris, consortium reconnu d'écoles évoluant dans divers secteurs tels que le domaine artistique, culture, linguistique et managérial, la Blockchain Business School est effectivement en mesure de proposer ses formations à travers le monde, autant aux États-Unis qu'en Afrique, en Europe, en Asie ou en Océanie. La plupart de ses programmes sont en cours de traduction et devraient être proposés aux 4 coins du monde au début de l'année 2024.

Cette ouverture au monde se caractérise également avec la possibilité pour les apprenants de la BBS d'effectuer leur formation à distance (full remote), garantie d'une flexibilité maximale.

Pleinement engagé dans ce secteur innovant, le fondateur de PyratzLabs, Bilal El Alamy, s'est notamment illustré par sa participation à l'European Blockchain Convention, au sein de laquelle il a été amené à évaluer de nombreuses startups spécialisées dans le Web3 en tant que jury. Parmi ces startups figuraient d'ailleurs des projets portés par PyratzLabs, à l'instar de Defit et Billy par exemple.

Ainsi, arborant une vision transcendant les frontières françaises, la Blockchain Business School compte clairement se positionner comme acteur de premier plan de la formation Web3 de demain, en France comme ailleurs.

Culture entrepreneuriale, engagement, implication et investissement

La sphère entrepreneuriale offre une diversité d'opportunités, et l'écosystème PyratzLabs constitue un terrain propice à l'éclosion de projets novateurs initiés par les étudiants de la BBS. De nombreux étudiants de la Blockchain Business School ont réussi à concrétiser leurs projets par ce biais, à l'instar de l'agence de marketing Web3 Wuildo.

L'émergence de ce projet, comme de nombreux autres, a été appuyée par la formation « The Originals » de la Blockchain Business School, qui permet à ses apprenants d'incorporer le Web3 au sein de leur vie professionnelle et même d'être en mesure de lancer un projet blockchain. Cette base solide de connaissances démontre la culture entrepreneuriale de la Blockchain Business School à travers ses liens avec l'incubateur PyratzLabs, terreau fertile pour l'incubation des projets de ses apprenants.

Cette culture business chez la BBS est prépondérante, et il s'agit là d'une volonté des fondateurs qui savent que ce qui fait perdre le plus de temps à un projet en phase de développement, c'est le manque de communication ainsi que les difficultés à communiquer entre les équipes produit/business et les équipes techniques.

La formation « The Originals » a cela d'intéressant qu'elle propose 2 modules distincts, celui de « Tech Lead Blockchain » et celui de « Product Manager », tous 2 proposés aux apprenants après qu'ils aient accumulé un bagage de connaissances solide grâce à un socle commun comprenant l'ensemble des connaissances essentielles de l'écosystème Web3.

De cette façon, les apprenants qui possèdent déjà de bonnes compétences techniques peuvent s'approprier l'aspect produit d'un projet professionnel, là où les profils plutôt non techniques peuvent au contraire s'approprier les notions de base du développement afin de permettre une synergie totale au sein des startups Web3.

En résumé, suivre une formation de la Blockchain Business School revient à plonger dans un environnement où l'apprentissage théorique se conjugue avec une expérience pratique enrichissante. C'est un lieu où l'ambition de se démarquer à l'échelle internationale devient réalité, et où les possibilités de s'engager dans l'aventure entrepreneuriale sont à portée de main.

La collaboration avec PyratzLabs ne se résume pas à une simple alliance, mais représente un tremplin vers un avenir prometteur dans le domaine de la blockchain et du Web3. Cette collaboration promet une expérience éducative et professionnelle enrichissante pour chaque étudiant, tant par la formation en elle-même au sein de la Blockchain Business School que via l'éclosion d'un projet concret chez PyratzLabs.

Sachez que la Blockchain Business School propose de nombreuses options de financement pour ses différentes formations, que ce soit via des options de paiement en plusieurs fois, via les OPCO, le compte personnel de formation (CPF), Pôle Emploi et bien d'autres encore. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter la page de la Blockchain Business School dédiée aux modalités de financement.

