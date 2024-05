L'association étudiante française KRYPTOSPHERE étend ses horizons au Royaume-Uni et en Belgique

KRYPTOSPHERE, association étudiante de premier plan en France dans les domaines de la blockchain, des technologies émergentes et du Web3, franchit une nouvelle étape avec l'ouverture de 2 nouvelles branches, l'une à Londres et l'autre à Bruxelles. Un tournant décisif dans la stratégie de développement de KRYPTOSPHERE, qui souhaite renforcer ses liens à l'international.

KRYPTOSPHERE débarque au Royaume-Uni et en Belgique

Association étudiante de référence en France dans le milieu de la blockchain, des technologies émergentes et du Web3, KRYPTOSPHERE s'internationalise et annonce l'ouverture de 2 nouvelles branches, l'une à Londres et l'autre à Bruxelles.

Une étape décisive dans la stratégie d'expansion de KRYPTOSPHERE, qui compte développer ses antennes localement en s'adaptant aux marchés géographiques. Ainsi, KRYPTOSPHERE London se concentrera sur l'aspect fintech et la finance de marché traditionnelle, tandis que KRYPTOSPHERE Belgium se spécialisera sur l'aspect technique des technologies, notamment à travers l'organisation de différents hackathons.

KRYPTOSPHERE, déjà présent en France dans plus d'une vingtaine d'établissements, souhaite ainsi enrichir l'offre éducative de l'association tout en renforçant ses liens à une échelle plus large. Pour ce faire, KRYPTOSPHERE London s'est implantée à la fois au sein de Hult Business School et d'OMNES Education London. Sa nouvelle antenne belge quant à elle, a posé ses valises à la Haute École en Hainaut.

Notre mission demeure inchangée : faciliter les interactions et les collaborations entre étudiants, entreprises et entrepreneurs du monde entier 🤝 Nous croyons que l'innovation naît du partage, de la diversité et désormais d’une collaboration internationale. KRYPTOSPHERE

Une expansion possible grâce aux efforts et à la détermination de ses quelque 800 membres à travers l'Hexagone, ainsi qu'au soutien de ses partenaires. Fort de ce succès, l'association s'est d'ailleurs illustrée en remportant de nouveaux hackathons.

Vous souhaitez prendre part au développement de KRYPTOSPHERE ? Retrouvez l'association étudiante sur son site Web ou sur LinkedIn.

