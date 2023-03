À la suite du franc succès de sa 1ère édition, l'association étudiante Kryptosphere organise le 24 mars 2023 la 2e édition du Kryptosphere Blockchain Summit (KBS) à Paris. L’évènement a pour objectif de réunir les passionnés de l'écosystème blockchain francophone pour une journée d'échanges et de rencontres aux côtés des plus importants acteurs du domaine. Découvrez le programme du KBS 2023 qui aura lieu à l’espace Saint-Martin.

Le Kryptosphere Blockchain Summit (KBS) de retour le 24 mars 2023

Le KBS revient pour une édition encore plus ambitieuse que la précédente. En effet, cette année, 350 participants pourront assister aux 6 tables rondes de la journée. Chacune de ces tables rondes abordera l'une des thématiques suivantes : l'innovation, l'éducation, le financement et la finance décentralisée.

Il faudra encore patienter un peu pour découvrir les thématiques et les intervenants des deux dernières tables rondes. Vous pouvez suivre l'association Kryptosphere sur Twitter pour être tenu au courant de leurs actualités.

Parmi les intervenants au Kryptosphere Blockchain Summit, vous aurez l'occasion de rencontrer :

Owen Simonin, fondateur de Meria et créateur de contenu ;

Nicolas Bacca, cofondateur et directeur de l'innovation de Ledger ;

Sebastien Borget, cofondateur de The Sandbox ;

Mickaël Canu, cofondateur et PDG de Ternoa ;

Mo El-Sayed, responsable éducation de Ledger ;

Ivan de Lastours, responsable blockchain de Bpifrance ;

Luc Jodet, cofondateur Arianee et partner XAnge ;

ManuRedPills, expert DeFi ;

Romain Figuereo, fondateur de Paladin ;

Julien Bouteloup, fondateur de Stake DAO et Stake Capital ;

Marc Zeller, représentant DeFi de l'Adan ;

et bien d'autres encore !

👉 Visitez le site du Kryptosphere Blockchain Summit pour en savoir plus

En parallèle des conférences, vous aurez l’occasion de découvrir les partenaires de l’évènement, à savoir Algorand et Bpifrance. Cette dernière, représentée par Ivan de Lastours, tiendra une keynote où seront présentés les produits d'accompagnement de Bpifrance et vous aurez l’occasion d’établir un premier contact avec des chargés d’affaires pour discuter des possibilités d’accompagnement de votre projet.

De plus, cela sera l’occasion de découvrir certaines startups fondées par les membres et le nouveau programme de Kryptosphere, le KS Accelerator. Ce dernier a pour but d’accompagner les entrepreneurs qui souhaitent lancer un projet dans le Web3.

L’évènement aura lieu le 24 mars de 9h à 22h à l’espace Saint-Martin à Paris. Le tarif standard est de 90 € et de 35 € pour les étudiants. Vous pouvez bénéficier de 30 % de réduction sur votre billet avec le code CRYPTOASTKBS via la billetterie directement disponible sur le site de l’évènement :

Kryptosphere Blockchain Summit 🌐 30% de réduction avec le code CRYPTOASTKBS 🔥

Notez tous les bénéfices générés par l’évènement seront reversés à Kryptosphere France et serviront à financer l’organisation d’autres projets.

Par ailleurs, sachez que Cryptoast est partenaire de l'évènement, et que vous aurez également la possibilité de rencontrer des membres de l'équipe lors de cette journée. Aux côtés d'autres intervenants, notre journaliste Valentin Demé participera à la table ronde de 16h30 sur la creator economy et le financement des médias.

Pour sa 1ère édition s'étant déroulée le 15 avril 2022, le Kryptosphere Blockchain Summit a rassemblé 300 curieux et passionnés. Des intervenants de renom tels Marc Zeller et Nicolas Bacca étaient présents. D’importants sponsors étaient aussi sur les lieux (Morpho, Ledger, Bpifrance) et ont pu échanger avec les participants.

L'association KRYPTOSPHERE® a été créée en 2017 par des étudiants de KEDGE Marseille. Depuis ses débuts modestes, elle a connu une croissance fulgurante et compte aujourd'hui plus de 800 étudiants au sein de 20 écoles de commerce et d’ingénieurs. L’association a aussi élargi son expertise ne se limitant pas à la blockchain et aux cryptomonnaies. Des pôles spécialisés ont été créés dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et la réalité virtuelle.

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.