L'association étudiante Kryptosphere devient opératrice de nœud sur le cloud décentralisé d’Aleph.im

Kryptosphere, l'association étudiante leader en France et en Europe dans les domaines de la blockchain, de l'IA et de la fintech, annonce un nouveau partenariat avec Aleph.im. Ce dernier offre aux membres de Kryptosphere l'accès à un nœud sur le cloud décentralisé d'Aleph.im, ouvrant de nouvelles opportunités pour le développement de projets innovants. Avec plus de 800 membres actifs et une présence dans 21 campus, Kryptosphere vient renforce son engagement envers l'innovation et l'excellence académique.

Kryptosphere opère désormais un nœud sur Aleph.im, infrastructure décentralisée reposant sur un cloud

Kryptosphere, la première et plus grande association étudiante en France et en Europe dédiée à la blockchain, à l'intelligence artificielle (IA) et à la fintech, vient d'annoncer un partenariat à long terme avec Aleph.im, une solution dédiée au développement d'applications décentralisées (dApps) sur un cloud Web3 lui-même entièrement décentralisé.

À travers une solution trustless, économe et ultrarapide, les étudiants et alumnis de Kryptosphere auront désormais la possibilité de bâtir autour du nœud mis en place par l'association.

« Ce partenariat marque une nouvelle étape clé dans notre parcours pour permettre aux étudiants et futurs entrepreneurs de développer leurs projets sur un cloud open source et respectueux des données privées. Kryptosphere est présente dans un réseau d'écoles de renommée mondiale et le berceau de nombreuses start-up les plus emblématiques et les plus prestigieuses de France. C’est également là que se trouvent les nouvelles générations de développeurs et d’entrepreneurs. » Jonathan Schemoul, PDG et co-fondateur d'Aleph.im

Cela permettra à Kryptosphere de bénéficier de récompenses de staking dans l'optique d'organiser des hackathons ou pour la création de startups, mais également pour permettre à son cercle d'étudiants d'approfondir leurs recherches académiques et d'accéder à des ressources de forte valeur.

Reposant à la fois sur des Core Channel Nodes (qui assurent le contrôle et la gouvernance du réseau) et des Compute Ressource Nodes (garantissant la sécurité de l'écosystème via une puissance de calcul dédiée), Aleph.im permet aux développeurs et aux entreprises de lancer leurs applications sur un réseau de nœuds décentralisé et sûr.

👉 Qu'est-ce qu'une DApp, ou application décentralisée ?

Depuis sa création en 2019, Aleph.im observe une croissance importante, synonyme d'une forte demande pour ce type de service, qui s'explique en partie par l'engouement autour de l'intelligence artificielle.

« La France est actuellement le marché qui enregistre l’une des plus fortes croissances en matière de développement dans le Web3. Nous sommes conscients que la demande sur le marché de l’IA est en forte croissance et c’est pour cela que nous accélérons notre développement dans l’utilisation de modèles open source. Ce partenariat sera bénéfique aux étudiants ainsi qu’à tous les utilisateurs et entreprises utilisant l’infrastructure d’Aleph.im en renforçant la décentralisation et la gouvernance de notre cloud peer-to-peer. »

Fondée en 2017, Kryptosphere assure aujourd'hui une présence dans 21 campus en France, notamment à Paris, Marseille, Rennes, Lyon, et est également présente à Londres. L'association, qui s'emploie à former les étudiants désireux de s'ouvrir au monde du Web3, compte aujourd'hui 800 membres actifs et plus de 2 000 alumnis.

Sources : communiqué de presse, Aleph.im, Kryptosphere

