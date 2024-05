Voici l'histoire de Laurent Koehler, en reconversion dans le Web3 grâce à la Blockchain Business School (BBS)

La Blockchain Business School (BBS) se distingue par sa capacité à transformer des professionnels de divers secteurs en experts du Web3. Explorez avec nous le parcours de Laurent Koehler, qui a commencé une reconversion prometteuse du secteur des biotechnologies à celui du Web3, soulignant l'influence déterminante de sa formation de Tech Lead suivie auprès de la BBS.

De la biotechnologie au Web3, Laurent Koehler nous raconte son parcours de formation blockchain à la BBS

Avant même de s'intéresser aux cryptomonnaies, Laurent Koehler avait déjà un attrait pour l'entrepreneuriat. Travaillant en tant qu'indépendant depuis plusieurs années, il a co-fondé une entreprise de biotechnologie en 2019. Pour lui, ce secteur représentait une avancée significative par rapport à ses expériences antérieures, estimant que la biotechnologie offrait une valeur ajoutée bien supérieure. Avec cette reconversion, Laurent visait à développer une entreprise qui aurait un impact dans le monde.

Ensuite, Laurent Koehler a découvert la blockchain en 2020, année où il a réalisé ses premiers investissements sur ce marché. Il déclare :

« La découverte de la blockchain et des possibilités qu’elle offre a été une révolution pour moi. »

Dès le début, les infrastructures distribuées ont captivé Laurent, les possibilités apportées par la décentralisation d'un réseau l'ont poussé à faire davantage de recherches, jusqu'à quotidiennement consacrer du temps à l'apprentissage de nouveaux aspects du sujet, c'est rapidement devenu une passion pour lui.

Comme tout passionné, Laurent a été animé par le désir de s'impliquer dans ce secteur en pleine expansion. Il a commencé à rechercher les opportunités disponibles. C'est alors qu'il a découvert la Blockchain Business School (BBS), une école française proposant pléthores de formations sur la blockchain et l'intelligence artificielle (IA).

« Très vite l’idée de travailler sur un projet de startup Web3 m’est venue en tête mais je ne savais pas comment faire. Et c’est quand j’ai entendu parler de la Blockchain Business School, que j’ai vu son écosystème que je me suis dit que c’était là où je devais aller pour me lancer dans l’entrepreneuriat Web3. » Laurent Koehler

Laurent a donc décidé de suivre la formation The Original (Tech Lead) proposée par la BBS, un programme intensif de 3 mois comprenant des sessions hebdomadaires de 8 heures par jour.

Ce cursus se concentre sur une compréhension approfondie du développement de produits liés à la blockchain et de la sécurité des smart contrats, avec pour objectif de transformer les participants en experts capables de diriger des projets blockchain. De plus, la formation fournit les compétences essentielles pour une évolution durable dans le secteur du Web3.

Interrogé sur les éléments les plus bénéfiques de la formation, Laurent a partagé :

« Il y a le projet de groupe qui vous met la main à la pâte, et, en plus de professeurs hautement qualifiés et accessibles, il y a de nombreux intervenants spécialisés dans tous les aspects de l'industrie. Ainsi, j'avais tous les outils nécessaires pour me lancer dans le secteur du Web3. »

Laurent nous a confié que le projet de groupe lui avait permis de couvrir tous les aspects du lancement d'une startup Web3, mettant en pratique les connaissances théoriques acquises pendant le programme. Cette expérience a été cruciale dans sa reconversion et a grandement enrichi son parcours professionnel.

Enfin, l'aspect le plus précieux de cette formation, selon Laurent, est la compréhension que le plus important était l'ouverture d'esprit, apprenant à ne pas hésiter à changer de point de vue. Il estime que cette capacité d'adaptation est essentielle pour développer un produit qui répond réellement aux besoins des utilisateurs.

Comment les connaissances de la BBS ont-elles permis à Laurent de construire son projet Web3 ?

Après avoir complété la formation The Original (Tech Lead) Product Manager de la BBS, Laurent a continué sur sa lancée. Au mois de juillet 2023, il a participé au programme « Solana x Xccelerate’s Scholarship Program » à Hong Kong, présentant un projet de plateforme de billetterie Web3 qui a remporté le 1er prix.

Fin avril, le projet de Laurent a obtenu de la part du Gouvernement de Hong Kong, via l’incubateur Cyberport, la subvention « Web3 POC Scheme » et est actuellement en train de travailler sur le produit minimum viable (MVP), qu'il espère achever d'ici la fin du mois d'août.

Une fois cette étape complétée, il pourra envisager le lancement d’un programme pilote avec Total Ticketing, une plateforme de billetterie pour événements basée à Hong Kong, mais également la continuation du développement du projet via le programme d’incubation de Cyberport.

Laurent identifie principalement 2 défis : le premier est l'intégration de l'API pour la vente initiale des billets et le second, la tokenisation des billets. En surmontant ces obstacles, son entreprise pourra offrir une interface utilisateur conviviale qui masque l'usage sous-jacent de la blockchain aux utilisateurs finaux.

Laurent souligne l'impact profond que la Blockchain Business School a eu sur sa carrière. Il affirme que la formation lui a donné les outils et techniques essentiels pour réussir ses projets, jusqu'à remporter un 1er prix.

Il insiste sur le fait que le projet de groupe, en particulier, lui a offert une expérience pratique inestimable. De plus, grâce à la BBS, il a intégré un réseau de professionnels experts dans leurs domaines, ce qui lui a permis de gagner en confiance et en connaissances, essentielles pour entreprendre dans ce secteur qui lui était encore étranger il y a peu.

« Enfin elle [la formation] m’a aussi permis de rejoindre un réseau, qui peut à la fois être utile si on a besoin d’aide, mais au-delà de cela, permet d’appartenir à un écosystème, celui de la BBS et de Pyratz Labs, et de manière plus générale à cette industrie. C’est un point tout aussi important que les connaissances et l’expérience, car c’est ce qui m’a donné une certaine légitimité et confiance. » Laurent Koehler

💡 Retrouvez Laurent sur LinkedIn pour suivre son parcours professionnel

Laurent recommande vivement à ceux qui envisagent une carrière dans le Web3 de suivre des formations, de nouer des liens avec des experts et de se lancer rapidement dans des projets. Il souligne l'importance de prendre des initiatives pour surmonter le syndrome de l'imposteur, souvent ressenti par ceux en reconversion professionnelle.

