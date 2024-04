L'industrie du Web3 en manque de talents : comment la Blockchain Business School vous forme efficacement à ces métiers ?

Dans un marché de l'emploi numérique et du Web3 en pleine croissance, où la demande de professionnels qualifiés surpasse largement l'offre, la Blockchain Business School (BBS) se révèle être une alliée de taille. Cette école offre des formations spécialisées dans la blockchain, préparant efficacement ses étudiants à exceller dans ce secteur en évolution et répondant à la demande des entreprises.

Cet article vous est présenté en collaboration commerciale avec Blockchain Business School (en savoir plus)

Le marché de l'emploi du numérique et du Web3 en pleine croissance

De nombreux passionnés de cryptomonnaies aspirent à faire carrière dans ce secteur en pleine croissance. Toutefois, se reconvertir dans un nouveau domaine peut sembler intimidant, et aborder un nouveau marché du travail peut initialement s'avérer complexe.

En effet, dans certains secteurs, une pénurie d'emplois ou une offre élevée peut compliquer la recherche d'un poste. Néanmoins, le marché de l'emploi dans le numérique et le Web3 connaît une expansion rapide et n'est pas saturé.

D'après la Grande École Numérique (GEN), un groupement d'intérêt public initié par le gouvernement français, la fonction de chef de projet occupe la 1ère place dans le classement des métiers les plus dans le besoin de talents numérique, suivi de près par le métier de Product Manager en 6e position.

Évolution du top 10 des besoins en talents du numérique depuis janvier 2023

Au 1er janvier 2024, la catégorie « Gestion / Pilotage » était la famille de métiers la plus sous tension. Cette catégorie inclut notamment les métiers de chef de projet numérique et de Product Manager, qui figurent aussi dans le top 3 des métiers les plus demandés, devançant les professions du e-commerce, du support technique, ainsi que du SEO.

En 2020, PwC, un prestataire de services professionnels et cabinet d'audit, prévoyait la création de 500 000 nouveaux emplois grâce au développement du secteur blockchain en France d'ici 2030.

Par ailleurs, l'OPIIEC estime que 78 % des entreprises du secteur numérique souffrent d'une pénurie de personnel qualifié dans le domaine de la blockchain et 69 % seraient prêtes à recruter des candidats avec peu d'expérience.

En effet, malgré une baisse du marché en 2022, comme l'indique l'Adan dans son rapport annuel, l'adoption des cryptomonnaies en France continue de progresser, avec désormais environ 12 % des Français possédant des cryptomonnaies, contre 8 % 1 an plus tôt.

L'intérêt croissant pour les professions numériques est en corrélation avec l'augmentation de l'adoption des cryptomonnaies ainsi qu'avec le développement des entreprises du secteur.

L'Adan rapporte que 84 % des entreprises de l'industrie blockchain prévoient de reprendre les embauches en 2024, et 29 % d'entre elles envisagent de doubler leur chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente.

Dans un écosystème en constante évolution, marquée par l'émergence régulière d'innovations, il est crucial de rester informé sur la direction prise par le secteur en se formant de manière optimale. À cet égard, une institution se distingue en tant que leader de la formation Web3, la Blockchain Business School (BBS).

Se former au Web3 avec la Blockchain Business School

La BBS, partenaire des banques pour leur formation au Web3

La Blockchain Business School s'est récemment imposée comme l'organisme de formation de référence dans les domaines du Web3 et de la blockchain, attirant même des professionnels du secteur financier traditionnel.

À titre d'exemple, Delubac & cie, une banque française favorable aux cryptomonnaies, a sollicité la BBS pour former 18 de ses collaborateurs à l'expertise des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi). Delubac & cie envisage d'utiliser cette formation comme un gage de qualité, attestant des compétences et de l'expertise de ses équipes.

La BBS propose une formation axée sur les compétences numériques, avec un programme spécifique pour les Product Managers Web3. Ce programme, aligné sur les demandes actuelles du marché de l'emploi, inclut une formation complète sur la gestion de produit et d'autres compétences vitales pour les métiers en tension dans le secteur numérique.

👉 Explorez notre présentation compète de la Blockchain Business School et ses formations

Face à des entreprises en quête de compétences spécialisées et à jour avec les avancées technologiques, la BBS offre une certification en gestion de projet basée sur des méthodologies agiles, reconnue dans le secteur professionnel.

Se former au Web3 avec la Blockchain Business School

La BBS forme les experts de demain avec les experts d'aujourd'hui

Spécialisée dans les technologies de pointe, notamment la blockchain et l'intelligence artificielle (IA), la Blockchain Business School se consacre à fournir une éducation de premier plan à ses étudiants.

La BBS collabore avec plus d'une centaine de professionnels et partenaires qui participent à l'élaboration des programmes d'enseignement et de masterclass. Un exemple notable est la session récente, tenue le 7 mars, qui a bénéficié de l'expertise de Yohan Raccah de MR Capital, un cabinet comptable spécialisé dans le Web3.

👉 Vous envisagez la Blockchain Business School, mais souhaitez en savoir plus ? Échanger avec un membre de l'équipe pédagogique pour poser vos questions

Les programmes de formation de la BBS sont conçus pour répondre aux exigences actuelles du marché en dotant les étudiants des compétences nécessaires pour exceller dans des métiers très demandés, y compris le rôle de Product Manager Web3.

Les prochaines sessions de formation de la BBS, prévues du 22 avril au 12 juillet 2024 et du 23 septembre au 13 décembre, offrent une opportunité d'acquérir une certification reconnue. Ces sessions tirent parti des collaborations avec des professionnels de renom dans le secteur et pourront servir de tremplin pour débuter une carrière dans le Web3.

Se former au Web3 avec la Blockchain Business School

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.