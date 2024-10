Brian Armstrong, PDG de Coinbase, souhaite que le prochain président de la SEC présente ses excuses à l'industrie crypto

Sur le réseau social X, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a publié ce mardi une compilation de déclarations réalisées par la Securities and Exchange Commission (SEC) ces dernières années. Des prises de paroles qu'il juge contradictoires.

The next SEC chair should withdraw all frivolous cases, and issue an apology to the American people.

It would not undue the damage done to the country, but it would start the process of restoring trust in the SEC as an institution. pic.twitter.com/kWVx73vYMs

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 29, 2024