Après le jugement de Sam Bankman-Fried, que risquent Caroline Ellison et ses autres collaborateurs ?

Les proches collaborateurs et amis de Sam Bankman-Fried avaient témoigné contre lui pendant son procès. Maintenant que le verdict est tombé pour l’ex-PDG de FTX, que risquent-ils ? Zoom sur les peines que Caroline Ellison, Gary Wang et Nishad Singh pourraient recevoir.

Les jugements liés à l’affaire FTX sont loin d’être finis

25 ans de prison. C’est la peine qu’a reçue Sam Bankman-Fried, l’ex-PDG de FTX, au cours d’un procès particulièrement médiatisé. Et si l’ex-milliardaire compte faire appel, en plaidant l’ignorance, ce n’est pas le cas de ses anciens collaborateurs, dont son ex-compagne Caroline Ellison.

Cette dernière, qui était PDG d’Alameda Research, a rejoint Nishad Singh (l’ancien ingénieur en chef de FTX), ainsi que Gary Wang (l’ancien CTO) pour collaborer avec la justice. Ils ont témoigné face à Sam Bankman-Fried lors du procès, espérant réduire leur peine. Certains pourraient donc esquiver la prison, mais rien n’est moins sûr. La nature de l’affaire, ainsi que son ampleur, suggèrent que les 3 collaborateurs pourraient ne pas s’en tirer à si bon compte.

Pour l’instant, leur vie est en suspens. Selon Bloomberg, Nishad Singh travaille actuellement en tant qu’ingénieur en Californie, Gary Wang est employé par une entreprise de la Tech et Caroline Ellison est retournée chez ses parents, tous deux professeurs au MIT. Les 3 collaborateurs ont plaidé coupable pour fraude, via des accords avec les procureurs chargés d’examiner l’affaire FTX.

Les accusés iront-ils en prison ?

La prochaine étape est une lettre qui récapitulera les contributions de ces 3 personnes dans le cadre du procès. Soumise à Lewis Kaplan, le juge chargé de l’affaire, elle lui permettra de décider de quelle manière il souhaite réduire leurs peines. En plus de la prison, les accusés font face à d’importantes pénalités financières – Sam Bankman-Fried doit ainsi s’acquitter à lui tout seul de 11 milliards de dollars.

D’ici là, Caroline Ellison, Nishad Singh et Gary Wang ne peuvent plus travailler dans les cryptomonnaies. Et l’enquête continue parmi les anciens collaborateurs de Sam Bankman-Fried. Ryan Salame, l’ancien co-PDG de FTX Digital Markets, est attendu devant le juge Kaplan le 1er mai prochain. Il a notamment admis avoir fait des dons illégaux à des entités politiques, et géré une entreprise de transmission de fonds de manière illégale.

Source : Bloomberg

