Enfin un délai de remboursement pour les créanciers de FTX ? Les anciens clients de la plateforme d'échange commenceront à recevoir leurs remboursements d'ici à la fin de l'année... Mais la somme pourrait ne pas leur convenir.

Les créanciers de FTX seront remboursés à partir de cette année

Cela fait déjà près de 2 ans et demi que la plateforme FTX s’est effondrée. Depuis, les gestionnaires en charge de la faillite ont fait la chasse aux milliards, afin de sécuriser des fonds et rembourser les clients lésés. Les liquidateurs ont tenu une réunion en milieu de mois dernier, dont on vient de connaître les détails, et il semblerait qu’une date ait été fixée pour les remboursements.

Pour rappel, la liquidation des actifs de FTX est gérée en parallèle par les États-Unis (via le processus de faillite « Chapter 11), ainsi que par les Bahamas, qui est le lieu où avait été établi FTX Digital. Ces 2 entités ont donc accepté de commencer à rembourser les créanciers de la plateforme d’ici à la fin de l’année 2024.

La plateforme de réclamation a été ouverte en mars 2024, et le délai pour faire la demande de remboursement vient d’être repoussé à juin prochain. Sont concernés « tous les clients qui avaient un compte sur FTX, avec des actifs qui leur sont dus par FTX ».

Les clients remboursés en équivalents des cours de 2022

La question était jusque là posée : les clients retrouveraient-ils leurs cryptomonnaies, ou bien un équivalent en dollars ? C’est cette dernière option qui a sans grande surprise été choisie. Cela veut dire que les clients recevront l’équivalent en dollars de la valeur de leurs cryptomonnaies au 11 novembre 2022. Il s’agit de la date où FTX s’est déclarée en faillite.

Cela compte, parce que le marché a bondi depuis. Pour comparaison, le cours du Bitcoin s’élevait à 17 500 dollars le 11 novembre 2022… Contre 69 400 dollars ce matin. Si les clients lésés avaient pu récupérer leurs cryptomonnaies, celles-ci auraient ainsi eu une valeur bien plus élevée.

Toujours est-il que les remboursements semblent enfin se débloquer du côté de FTX. Les liquidateurs ont pu rassembler plusieurs milliards au cours des derniers mois, notamment en vendant des cryptomonnaies. Ils continuent de faire la chasse aux liquidités pour compenser ce qui s’est avéré être un des plus gros scandales financiers de l’histoire moderne.

Source : Cour suprême des Bahamas

