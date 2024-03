La sentence est tombée pour Sam Bankman-Fried — Quelle peine de prison le fondateur de FTX a-t-il reçu ?

Aujourd'hui marque la fin du feuilleton Sam Bankman-Fried. Le fondateur de FTX, jadis l'un des plus importants exchanges de cryptomonnaies au monde et alors considéré comme le seul rival potentiel sérieux à Binance sur la scène internationale, a aujourd'hui été jugé pour les 7 accusations de fraude portées à son encontre.

Le juge Kaplan, qui a supervisé le procès de Sam Bankman-Fried au mois de novembre dernier - et celui de Donald Trump l'année dernière, ou encore celui du Prince Andrew les 2 années précédentes, a tranché.

Le fondateur de l'empire FTX a été définitivement condamné à 25 ans de prison, pour ce que les procureurs ont jugé être « la plus grosse escroquerie de la décennie », faisant perdre plus de 10 milliards de dollars à des millions de victimes.

Judge Kaplan: It is the judgment of the court that you are sentenced to 240 months then consecutive 60 [etc] for a total of 300 months [25 years]

— Inner City Press (@innercitypress) March 28, 2024