50 ans de prison et 11 milliards de dollars d'amende : c'est ce que risque Sam Bankman-Fried

Les procureurs américains ont récemment demandé une peine de prison allant de 40 à 50 ans et une amende de 11 milliards de dollars pour Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG de FTX. Cette demande fait suite à son procès, au cours duquel il a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation, notamment de fraude électronique, de fraude sur les valeurs mobilières et de blanchiment d'argent. SBF, nouveau Madoff ?

Sam Bankman-Fried bon pour croupir en prison ?

Quatre mois après le procès riche en révélations de Sam Bankman-Fried, les procureurs américains ont demandé au juge Kaplan d'emprisonner l'ancien PDG de FTX pour une durée allant de 40 à 50 ans et d'appliquer une amende de 11 milliards de dollars.

Une « somme particulièrement prudente » selon les procureurs, qui précisent qu'un milliard de dollars ont déjà été saisis dans le cadre de l'affaire Bankman-Fried.

De l'argent à récupérer ici et là, l'ex-PDG de FTX ayant investi dans des appartements de luxe, des entreprises, mais également car ce dernier a contribué de manière importante au financement de nombreuses campagnes politiques, notamment lors des dernières élections présidentielles américaines en date.

« La plus grande infraction jamais commise en matière de financement de campagne » selon les procureurs, puisque nous parlons ici de plus de 100 millions de dollars versés auprès de 300 politiciens et groupes d'actions politiques.

La demande des procureurs, développée à travers plus d'une centaine de pages, insiste sur le fait que Sam Bankman-Fried a agi au mépris de la loi de son propre chef, comme l'ont d'ailleurs confirmé ses anciens collègues à travers le procès du mois de novembre dernier.

« À chaque étape de ses affaires, et en ce qui concerne chaque crime commis, le défendeur a fait preuve d'un mépris effronté pour l'État de droit. [...] Il comprenait les règles, mais a décidé qu'elles ne s'appliquaient pas à lui. » Extrait du document déposé par les procureurs

Avant de s'effondrer subitement, FTX était valorisée à 32 milliards de dollars. L'exchange de cryptomonnaies, alors le 2e plus important au monde derrière Binance, reposait en réalité entièrement sur le FTT, son propre token. Lors de sa faillite, l'exchange accusait un manque d'environ 11 milliards de dollars constitué de dépôts de ses clients, lesquels sont dans l'attente de récupérer leurs fonds immobilisés.

L'ancien PDG de FTX, nouveau Bernard Madoff

Dans leur dépôt au tribunal, les procureurs n'ont pas manqué de comparer la fraude menée par Sam Bankman-Fried à celle de Bernard Madoff, connu pour avoir détourné 65 milliards de dollars à travers une monumentale pyramide de Ponzi, qui lui aura coûté une peine de 150 années de prison, ainsi que le titre de plus grand escroc de toute l'histoire de la finance.

« Ici, comme dans l'affaire Madoff et dans de nombreux autres cas, l'accusé a détourné les fonds de ses victimes et a placé de grandes quantités de cet argent dans des actifs tels que des biens immobiliers, des actions de sociétés cotées en bourse et d'autres actifs plus illiquides pour son propre bénéfice. » Extrait du document déposé par les procureurs

Sam Bankman-Fried est pour le moment détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, connu pour ses conditions particulièrement difficiles.

Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable de 7 chefs d'accusation lors de son procès, notamment pour de la fraude électronique, de la fraude sur les valeurs mobilières, de la fraude sur les matières premières ou encore pour du blanchiment d'argent. L'intéressé a plaidé non coupable, et sa défense a proposé une peine de 6 ans et demi de prison, bien loin des 50 années proposées ici par les procureurs.

Précisons qu'il ne s'agit là que de recommandations de la part des procureurs, et que la décision finale appartient entièrement au juge Lewis Kaplan, qui a notamment eu la charge du procès de Donald Trump en début d'année. Il devra prononcer la peine finale de Sam Bankman-Fried à la date butoir du 28 mars prochain.

