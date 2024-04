France : Kucoin a été discrètement ajouté à la liste noire de l'Autorité des marchés financiers (AMF)

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) semble s’intéresser au secteur des cryptomonnaies depuis le début du mois. Après avoir publié un rappel concernant Bitget, elle a ajouté la plateforme d’échange KuCoin sur sa liste noire. Qu’en penser ?

L’AMF ajoute Kucoin à sa liste noire

En début de mois, l’AMF avait publié un rappel concernant Bitget, et rappelé aux utilisateurs que la plateforme était sur sa liste noire. Cette fois-ci, l’ajout est cependant plus discret. L’arrivée de KuCoin sur la liste noire du gendarme financier français, le 15 avril dernier, est en effet largement passée inaperçue.

KuCoin a été ajouté sur la liste noire de l’AMF il y a une dizaine de jours

👉 Pour en apprendre plus sur la plateforme – KuCoin, ou « l’exchange du peuple »

Cette fois-ci, l’AMF ne précise pas les raisons pour lesquelles elle a ciblé cette plateforme d’échange en particulier. Pour Bitget, elle avait publié le rappel suivant :

« Le code monétaire et financier prévoit, en effet, que la fourniture des services […] d’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques lorsqu’ils sont rendus en France sont soumis, au préalable, à un enregistrement obligatoire en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN). »

Autrement dit, les plateformes d’échange de cryptomonnaies non enregistrées en tant que PSAN sont tolérées, mais pas autorisées. Mais pourquoi viser KuCoin en particulier ?

Ledger : la meilleure solution pour protéger vos cryptomonnaies

KuCoin en difficultés aux États-Unis

On peut supposer que les affaires légales entourant la plateforme d’échange aux États-Unis ont attiré l’attention de l’AMF. Outre-Atlantique, KuCoin a en effet été accusé de blanchiment d’argent par les procureurs du district sud de New York. Selon ces derniers, la plateforme aurait été utilisée pour faire transiter plus de 9 milliards de dollars de fonds d’origine illicite.

👉 Pour en apprendre plus – KuCoin et 2 de ses fondateurs suspectés de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme

On rappelle aussi qu’en décembre dernier, KuCoin avait dû s’acquitter d’une amende de 22 millions de dollars, et avait dû promettre de cesser de proposer ses services dans l’État de New York.

L’ajout sur la liste noire de l’AMF, qui intervient une quinzaine de jours après la mise en examen des fondateurs de la plateforme, semble donc lié à ces affaires. Cela montre aussi que le régulateur français est vigilant en ce moment. Doit-on alors s’attendre à de nouveaux ajouts sur sa liste ? Les semaines et mois à venir nous le dirons.

Rejoignez la communauté Cryptoast sur Discord

Source : AMF

Image : Albert Bergonzo via Wikimédia Commons (CC BY SA)

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.