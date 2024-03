KuCoin et 2 de ses fondateurs suspectés de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme

Selon un communiqué de presse en date du jour émanant du Bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York, l'exchange de cryptomonnaies KuCoin et 2 de ses fondateurs sont accusés par la justice américaine d'avoir violé les lois relatives au blanchiment d'argent, de ne pas avoir tenu de procédures adéquates concernant la vérification de l'identité de leurs clients (KYC), et de ne pas avoir tenu de rapports d'activités sur les transactions douteuses transitant sur l'exchange.

Selon le procureur Damian Williams, l'exchange et ses 2 fondateurs ont « délibérément » cherché à dissimuler l'activité de leurs clients américains, qui constituent pourtant une partie importante des volumes de la plateforme et donc de ses revenus.

De surcroît, KuCoin aurait permis de faire transiter 9 milliards de dollars de fonds « suspects et criminels » :

Via son communiqué, le procureur veut faire passer un message clair : les exchanges de cryptomonnaies doivent respecter la réglementation américaine s'ils veulent opérer aux États-Unis. Un coup de filet qui n'est pas sans rappeler les 4,3 milliards de dollars d'amende versés par Binance pour des raisons similaires.

Selon un agent du HSI, une branche du Département de la Sécurité Intérieure des États-Unis, l'enquête menée par les services américains aurait révélé que l'exchange était en réalité « une prétendue conspiration criminelle de plusieurs milliards de dollars », et que ses manquements menaceraient « la stabilité de l'infrastructure bancaire numérique de notre monde ».

Selon le communiqué du procureur, KuCoin, de par les services qu'elle proposait sur le sol américain (à priori de manière dissimulée, donc), aurait dû s'inscrire auprès de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis et de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ce qu'elle n'a pas fait.

De surcroît, KuCoin est accusée de ne pas avoir mené de programme KYC réglementaire jusqu'au mois de juillet 2023 au minimum. L'exchange aurait commencé à demander des informations à ses clients américains seulement après avoir été informé qu'une enquête pesait sur son dos. Cependant, KuCoin n'aurait fait le nécessaire qu'auprès de ses nouveaux clients, laissant les millions de déjà inscrits sans obligation de KYC.

Pire encore, l'exchange de cryptomonnaies aurait délibérément fait de la publicité sur le sol étatsunien afin de mettre en avant l'absence de KYC obligatoire sur sa plateforme.

Les 2 fondateurs accusés, Chun Gan et Ke Tang, encourent 2 peines allant jusqu'à 5 ans de prison chacune. Les peines finales prononcées à l'égard des fondateurs de KuCoin et de l'exchange en soi seront prochainement décidées par un juge.

À travers un court tweet publié cet après-midi, KuCoin a assuré que l'exchange fonctionnait normalement, et que les actifs de ses utilisateurs étaient en sécurité.

#KuCoin is operating well, and the assets of our users are absolutely safe. We are aware of the related reports and are currently investigating the details through our lawyers. KuCoin respect the laws and regulations of various countries and strictly adheres to compliance…

— KuCoin (@kucoincom) March 26, 2024