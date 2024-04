Airdrop de KuCoin : quelles sont les règles pour être éligible ?

La semaine dernière, KuCoin avait promis un airdrop pour dédommager les désagréments engendrés durant la congestion des retraits. Depuis, l’exchange de cryptomonnaies a précisé les conditions pour être éligible à ces compensations. Quelles sont les règles ?

KuCoin précise les conditions de son airdrop

En fin de semaine dernière, l’exchange de cryptomonnaies KuCoin avait annoncé un airdrop « de plus de 10 millions de dollars » en BTC et en KCS, son token. Cette nouvelle faisait suite aux problèmes de retraits rencontrés sur la plateforme la veille et l’avant-veille, après que la justice américaine a lancé des procédures à l’encontre de 2 de ses fondateurs pour suspicion de blanchiment d’argent et financement du terrorisme.

Ainsi, ce fameux airdrop doit se décomposer en 2 temps, avec une première phase destinée tout d’abord aux personnes ayant souhaité retirer leurs actifs durant la crise et ayant été impactés par des latences durant ces retraits. En fonction du délai subit, KuCoin promet ainsi de 5 à 200 dollars de compensation.

Pour cela, les personnes concernées ont droit à un coupon pouvant être échangé contre les récompenses promises sous 7 jours. Au total, cette phase représente l’équivalent 8,95 millions de dollars.

Toutefois, les utilisateurs restés fidèles à l’échange, mais n’ayant effectué aucun retrait au moment des faits peuvent se sentir lésés. C’est pourquoi ceux-ci devraient être récompensés dans un deuxième temps :

[…] Pour les utilisateurs qui détenaient des actifs substantiels sur leur compte entre le 26 mars à 22 h et le 28 mars à 0 h (UTC+8) et n’en ont retiré aucun pendant ladite période, nous lancerons un programme d’airdrop plus vaste pour eux. Les détails précis seront annoncés la semaine prochaine.

Cependant, au moins 2 inconnues doivent encore être éclaircies en ce qui concerne cette seconde phase. En premier lieu, le montant, le montant total de ce que cela représente, même si l’exchange évoque un plan « plus vaste ». Rappelons que si ces récompenses sont supposées être plus importantes, plus de 10 millions de dollars avaient été promis initialement et que près de 90 % de cette somme a été engagé durant la première phase.

Ensuite, il s’agit également de définir à partir de quel montant détenu sur la plateforme, il est possible de parler « d’actifs substantiels ».

Les informations à ce sujet ne sauraient donc tarder et devraient ainsi permettre de se faire une idée de l’importance de ces récompenses par utilisateurs.

Source : KuCoin

