Hamster Kombat prévoit un nouvel airdrop, selon ses créateurs anonymes

C’est le jeu « tap to earn » du moment. Hamster Kombat, qui permet de gagner des cryptomonnaies en tapotant son écran de mobile, vient d’annoncer un second airdrop. Quel avenir pour le titre désormais incontournable ?

Hamster Kombat va procéder à un second airdrop

Les créateurs anonymes de Hamster Kombat (HMSTR) ont été interrogés par nos confrères de The Block, et ont donné quelques indices sur le futur du jeu. Créé via l’application de messagerie Telegram, le « tap to earn » a désormais accumulé 250 millions d’utilisateurs et est considéré comme un fleuron du genre, aux côtés de Notcoin (NOT).

Selon les créateurs du jeu, le phénomène est désormais global :

« Hamster Kombat n’est pas simplement un jeu, il s’agit d’une famille globale, et nous croyons au pouvoir à long terme de la communauté. »

Pour récompenser les joueurs et en attirer de nouveaux, Hamster Kombat va procéder au listing de son token HMSTR ce mois. Et ce ne sera que le début, selon les créateurs du jeu :

« Il y aura une seconde saison avec un second airdrop dans les 2 prochaines années. Nous pensons que le token, qui appartient aux millions d’utilisateurs dans le monde, a une forte valeur en soi. »

L’avenir des tap to earn

Selon les créateurs de Hamster Kombat, seuls les jeux qui arriveront à développer un modèle pérenne survivront cependant à cette vague d’engouement que l’on connaît actuellement. D’où un modèle qui cherche à se distinguer du rival Notcoin :

« Nous avons été inspirés par le succès de Notcoin et la popularité des jeux sur réseaux sociaux des années 2010. Nous avons donc pris le meilleur des 2 mondes et ajouté notre philosophie basée sur l’unité, ainsi que beaucoup de contenu éducatif. »

Les responsables du jeu affirment aussi que la mascotte de Hamster Kombat trouve son inspiration dans les memes partagés sur Reddit lors de l’affaire GameStop. Ils soulignent que l’affaire a montré « le pouvoir des investisseurs de détail sur Wall Street ».

Hamster Kombat, un mastodonte qui n’en est qu’à ses débuts ?

Les créateurs de Hamster Kombat souhaitent rester anonymes, tout au plus ont-ils confirmé qu’ils étaient actifs dans la crypto depuis 2013, et qu’ils ont de l’expérience dans le développement blockchain ainsi que dans le secteur des jeux vidéo.

Alors que la communauté attend le listing de HMSTR, qui devrait faire grand bruit, Hamster Kombat s’est positionné comme un incontournable. Jusqu’à quand ? Les créateurs sont optimistes :

« Nous sommes un projet d’"edutainment" [de jeu éducatif, NDLR] créé pour être adopté massivement. Et notre mission est d’atteindre 1 milliard de dollars de personnes dans le monde. »

Source : The Block

