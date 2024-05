Airdrop de LayerZero (ZRO) : plus de 800 000 tricheurs ont déjà été identifiés

Alors que le airdrop de LayerZero (ZRO) est très attendu cette année, les équipes en charge du développement du protocole avaient annoncé au début du mois que des mesures seraient prises contre les tricheurs. En bref, LayerZero Labs cherche à identifier ce que l’on appelle les Sybil, à savoir des adresses ayant généré des volumes fictifs simplement dans le but de se rendre éligibles.

Ainsi, les personnes concernées avaient jusqu'à vendredi dernier pour se dénoncer volontairement, en récompense de quoi 15 % de l'allocation initiale en ZRO leur sera versée lors du airdrop à venir. Sur la base de ces premiers aveux ainsi que ses propres recherches en partenariat avec Nansen et Chaos Labs, LayerZero Labs a déjà identifié très exactement 803 093 Sybil :

The sybil self-report phase has now concluded. Each self-reported address will receive 15% of its intended token allocation, with the remaining 85% returning to qualified users.

