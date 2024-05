Aidrop de LayerZero : les tricheurs seront pénalisés, mais peuvent se rattraper — Comment ?

L’airdrop du token ZRO de LayerZero est l’un des plus attendus de 2024, et depuis l’annonce du snapshot il y a quelques jours, cela n’est désormais plus qu’une question de semaine :

👉 Qu'est-ce que LayerZero ?

Néanmoins, les équipes du protocole ont prévu quelques dispositions pour se prémunir contre les Sybil, ces adresses créant des volumes fictifs dans l'unique but de se rendre éligible.

Ainsi, plusieurs règles ont été définies, permettant de caractériser ou nom une adresse Sybil :

Comme souvent lors de telles annonces, cela n'a pas manqué de faire réagir la communauté, certains s'inquiétant par exemple d'être considérés comme Sybil, simplement pour avoir interagi avec des NFT « sans valeur ».

En réalité, cela est plus subtil que cela, comme l'a souligné Bryan Pellegrino, le PDG de LayerZero. Et pour cause, une phrase a son importance dans l'annonce : « si vous pensez que vous êtes une Sybil, vous êtes probablement une Sybil ».

The bullet point you should focus is the final bullet point

"If you think you are a Sybil, you are most likely a Sybil"

If you're a real user who tested merkly or used it for a gas drop -- you're probably not a sybil.

If you literally only ever used merkly to send NFT in a… https://t.co/zZJlXBvix9

— Bryan Pellegrino (臭企鹅) (@PrimordialAA) May 3, 2024