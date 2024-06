LayerZero (ZRO) : dernière ligne droite pour l'airdrop — Êtes-vous éligibles ?

Ce mercredi matin, les équipes de LayerZero ont partagé un lien permettant de vérifier son éligibilité au airdrop de ZRO à venir. Comme lors de chaque airdrop, il s’agira de prendre garde aux liens frauduleux qui apparaissent inévitablement sur les réseaux sociaux comme X. Cette fois-ci, le lien officiel est le suivant : https://www.layerzero.foundation/eligibility

Si les critères précis concernant l’éligibilité à ce airdrop ne semblent pas avoir été dévoilés, plusieurs pistes de réflexion apparaissent en parcourant la synthèse de ses opérations. Par exemple, le nombre de blockchains avec lequel un utilisateur a pu interagir a son importance :

Exemple d’un récapitulatif d’une adresse éligible au airdrop de LayerZero

Outre le nombre de réseaux vers lesquels ont été envoyés des fonds, d’autres paramètres entrent en compte, comme l’ancienneté de l’adresse, le nombre de transactions, la diversité des applications utilisées et les montants en jeu.

Néanmoins, tous ces critères ne semblent pas avoir le même poids dans la balance, en témoigne cet exemple d’utilisateur se plaignant de la taille de son allocation, malgré 337 transactions :

Omg can’t believe I won thank you @LayerZero_Labs 😭😭😭 pic.twitter.com/AAN3hIiS7A

Bryan Pellegrino, le PDG de LayerZero Labs, explique par exemple que dans la catégorie LayerZero Core, les adresses retenues peuvent prétendre à une allocation comprise en 25 et 5 000 ZRO. Au total, ce sont près de 1,3 million de wallets qui sont éligibles :

A couple things.

Final model -

25 min, 5k max core

5 min, 10k max RFP

x3 for all early tx, +10 ZRO for late, -80% deweight for valueless

Sybil hunters -- wanted to include you in the checker portal today but tagging FCFS earliest for all hunters is quite the task -- it will…

— Bryan Pellegrino (臭企鹅) (@PrimordialAA) June 19, 2024