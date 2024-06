Lens Protocol : Stani Kulechov lève 15 millions de dollars pour développer son réseau social décentralisé

Lens Protocol, un réseau social construit sur la blockchain, annonce une levée de 15 millions de dollars. Ce financement permettra à l'entreprise de poursuivre son développement et de concrétiser son approche décentralisée des réseaux sociaux traditionnels.

Lens Protocol : un tour de table prometteur pour ce réseau social décentralisé

Stani Kulechov, figure emblématique de la finance décentralisée (DeFi) et fondateur du protocole Aave, poursuit son ascension dans le monde des cryptomonnaies avec son projet ambitieux : Lens Protocol.

Ce réseau social basé sur la blockchain vient de lever 15 millions de dollars auprès d'investisseurs américains et souhaite continuer à s'expendre dans le secteur.

D'après nos informations, l'objectif initial était de lever 50 millions de dollars, valorisant ainsi Lens Protocol à 500 millions de dollars.

Si cette somme n'a pas été atteinte, les 15 millions de dollars levés témoignent néanmoins de l'intérêt grandissant pour ce projet qui se veut être une alternative décentralisée aux réseaux sociaux traditionnels.

Mené par Paradigm, un fond d'investissement spécialisé dans les cryptos, ce tour de table illustre l'attrait que suscite ce nouveau domaine auprès des investisseurs.

Cette levée de fonds intervient dans un contexte de forte croissance autour des réseaux sociaux du Web3. Il y a seulement 4 semaines, le concurrent direct de Lens Protocol, Farcaster, bouclait un tour de table de 150 millions de dollars pour une valorisation d'un milliard de dollars.

Un modèle open source pour favoriser l'innovation

Lens Protocol et Farcaster partagent la même philosophie de « l'open source ». Leur infrastructure est accessible à tous les développeurs, ces derniers pouvant ainsi créer leurs propres applications de réseaux sociaux. Cette approche permet à n'importe quel individu d'imaginer des services innovants et adaptés à des certains casusages spécifiques.

Si ces nouvelles plateformes sociales du web3 suscitent l'enthousiasme, il reste encore du chemin à parcourir pour séduire le grand public.

Effectivement, d'après les données de Dune Analytics, près de 70 % des utilisateurs de Lens et Farcaster ont aujourd'hui moins de 50 abonnés. Ce chiffre souligne la nécessité pour ces protocoles de développer des fonctionnalités attrayantes et de convaincre les influenceurs et les créateurs de contenu de rejoindre leur écosystème.

La course à l'hégémonie des réseaux sociaux Web3 est bel et bien lancée. Si Lens Protocol et Farcaster partagent des valeurs communes, il reste encore à voir quelle plateforme saura séduire le grand public et s'imposer comme leader de ce nouveau marché.

Source : DL News

