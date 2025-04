Bittensor (TAO) dévoile son premier bridge vers Ethereum et son stablecoin, le taoUSD

Le réseau décentralisé Bittensor, spécialisé dans le développement d’intelligences artificielles open source, s'immisce un peu plus dans la finance décentralisée (DeFi) grâce à Hyperlane.

Bittensor vient de dévoiler un bridge entre Ethereum et Bittensor, basé sur le protocole d’interopérabilité Hyperlane. Ce bridge permet aux utilisateurs de déposer de l'USDC sur Ethereum afin de mint du taoUSD — le premier stablecoin natif du réseau — à un ratio 1:1 sur Bittensor.

🪙 Découvrez comment faire du staking de TAO sur Bittensor

TaoFi is live on Bittensor at https://t.co/WKM5RImViD

Users and agents can now:

(1) Bridge USDC from Ethereum to Bittensor EVM with taoUSD

(2) Earn interest on TAO with sTAO

(3) Swap / provide liquidity for the taoUSD <> sTAO liquidity pool

Here's a rundown:

— TaoFi (@_taofi_) March 26, 2025