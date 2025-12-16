Bittensor : Ce qu’il faut savoir sur le premier halving et les risques pour TAO

Bittensor vient de franchir une étape historique. Pour la première fois depuis le lancement du réseau, le protocole a connu son tout premier halving, un événement majeur qui modifie en profondeur la dynamique d’émission de sa cryptomonnaie TAO. Désormais, les émissions quotidiennes passent de 7 200 à 3 600 TAO, marquant une transition importante pour l’ensemble de l’écosystème. Décryptage de cet événement clé pour l’écosystème.

Deux fois moins d'émissions

Comme Bitcoin, le TAO dispose d’une offre maximale plafonnée à 21 millions d’unités. Cependant, contrairement à Bitcoin, le halving de Bittensor n’est pas déclenché par un nombre de blocs atteints, mais par le nombre total de TAO émis. Concrètement, tant que l’offre totale n’atteint pas certains seuils prédéfinis, le réseau continue d’émettre des TAO à un rythme fixe. Avant ce premier halving, chaque bloc, produit toutes les 12 secondes, générait 1 TAO, soit environ 7 200 TAO par jour. Ainsi, depuis le halving c'est désormais 0,5 TAO qui sont générés toutes les 12 secondes.

Halving de Bittensor

Autre mécanisme clé : le recyclage. Une partie des TAO utilisés pour enregistrer des mineurs et des subnets est renvoyée vers l’offre “non émise”. Concrètement, ce processus réduit artificiellement la circulation réelle et peut retarder l’arrivée d’un halving.

Offre non émise Elle correspond à la part des TAO comprise dans le plafond des 21 millions, mais qui n’a pas encore été créée. Ces tokens seront émis progressivement au fil du temps, via les émissions de blocs.

Depuis février 2025, Bittensor a également introduit le concept de Dynamic TAO. Chaque subnet dispose désormais de son propre token Alpha, échangeable contre du TAO sur des marchés décentralisés. Ces tokens Alpha suivent la même logique de plafonnement et de halving que le TAO, mais avec une nuance importante : seule la part de tokens Alpha injectée dans les pools de liquidité est concernée par la réduction des émissions.

Changements dans les pools de liquidités des subnets : TAO Flows

Que cela signifie-t-il pour l’écosystème Bittensor ?

Ce premier halving marque un tournant pour Bittensor. La réduction des émissions a un effet direct sur la liquidité disponible dans les pools des subnets. Moins de TAO émis, c’est aussi moins de TAO et d’Alpha injectés quotidiennement. En revanche, tous les acteurs ne sont pas affectés de la même manière. Les distributions d’Alpha vers les mineurs, validateurs et propriétaires de subnets restent inchangées.

Pour le TAO, de la même manière que pour le BTC, la baisse de l’inflation constitue un signal fort. Moins de tokens sont créés, alors que la demande pour les services liés à l’intelligence artificielle continue d’augmenter.

Cette nouvelle configuration favorise les subnets les plus anciens. Lancés avant le halving, ils ont bénéficié de plusieurs mois, voire années, d’injections de liquidité plus élevées. À l’inverse, les nouveaux subnets devront composer avec des flux plus limités, rendant la concurrence plus exigeante.

Cependant, ce changement n’est pas sans risques. Une liquidité plus rare peut accentuer les écarts entre les subnets les plus performants et les projets moins solides. Les erreurs de conception, le manque d’usage réel ou une mauvaise allocation du capital deviendront plus difficiles à masquer. Le réseau entre progressivement dans une phase d’efficacité plutôt que d’expansion rapide.

De plus, une réduction des récompenses en TAO pourrait décourager les mineurs et les validateurs de petite taille, ce qui entrainement une centralisation de ces activités par de plus gros acteurs.

Ce qu'il faut retenir

Le premier halving de Bittensor n’est pas un événement de court terme. Il ne s’agit ni d’un signal de marché immédiat, ni d’une promesse de hausse instantanée du prix du TAO. En réduisant l’inflation tout en maintenant les incitations, Bittensor amorce une transition vers un écosystème plus mature, où la valeur repose davantage sur l’usage réel et la performance des subnets. Comme pour Bitcoin à ses débuts, les effets de ce halving se mesureront dans le temps.

