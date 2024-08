Baisse des cryptos : le début d’un bull run en vue ? L'analyste Peter Brandt y croit

Sur X, l’analyste Peter Brandt, grand habitué des analyses de prix, notamment sur le Bitcoin (BTC), a mis en lumière plusieurs similarités entre les mouvements du marché des cryptomonnaies de ces derniers jours et la période 2016-2017.

L'analyste a déclaré que « le déclin du BTC depuis le dernier halving est désormais similaire à celui du cycle haussier de 2015-2017, durant lequel le 2e halving est survenu ».

👉 Qu'est-ce que le halving du Bitcoin (BTC) et quels sont ses effets ?

Le 20 avril 2024, le 4e halving du BTC a eu lieu, et depuis, le cours du Bitcoin peine à décoller. Alors qu'il semblait progressivement retrouver des couleurs en juillet, la chute du prix des cryptomonnaies qui s'est déroulée dans la nuit du 4 au 5 août n'a pas aidé le BTC à se relever.

En effet, la cryptomonnaie a cédé plus de 13 % de son prix en 24 heures, passant par moments sous la barre des 50 000 dollars. Jusqu'à présent, pour Peter Brandt, les similitudes avec le scénario ayant eu lieu en 2016 sont criantes.

Lorsque le 2e halving a eu lieu le 9 juillet 2016, le prix du BTC était de 650 dollars. Suite à cela, le cours du BTC s'est soudainement mis à baisser de 27 % en un mois, touchant environ 475 dollars au plus bas. Cela n'avait pas empêché l’apparition d’un bull run crypto emblématique, marqué par une hausse spectaculaire du prix du BTC, franchissant le seuil des 20 000 dollars en décembre 2017.

En comparaison avec la période 2015-2017 et avec la récente chute du BTC en dessous de 50 000 dollars, le cours de l’actif a baissé de 26 % par rapport à son prix pré-halving qui tournait autour de 65 000 dollars. Une chute qui selon l’analyste, laisse envisager une future hausse.

Please note that $BTC decline since halving is now similar to that of the 2015-2017 Halving Bull market cycle pic.twitter.com/cIm3WKzBog

— Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 5, 2024