Qu'est-ce qu'un bull run dans le monde des cryptomonnaies ?

Le bull run dans le monde des cryptomonnaies représente une montée rapide des prix du Bitcoin et des altcoins, période durant laquelle l'optimisme prédomine et où les investisseurs peuvent réaliser des gains importants. Comment un bull run se déclenche et comment en profiter au maximum pour générer des profits avec ses cryptos ?

C'est quoi un bull run ou bull market ?

Le terme « bull run » (ou « bull market ») désigne une période durant laquelle les prix des cryptos connaissent une hausse significative.

Cette expression, qui se traduit littéralement par « course de taureaux », trouve son origine dans le comportement du taureau en finance. En effet, lorsqu'il attaque, le taureau projette ses cornes de bas en haut avec puissance pour repousser son adversaire.

Cette métaphore illustre l'optimisme et l'élan ascendant des investisseurs sur un marché en période de bull run, propulsant ainsi les prix des cryptos à des niveaux toujours plus élevés.

Notre guide pour acheter du Bitcoin simplement en quelques minutes

Un exemple emblématique de bull run dans le monde des cryptomonnaies est celui de l'année 2017, qui a marqué un tournant pour le Bitcoin et a grandement contribué à sa popularité mondiale.

Pendant cette période, le prix du Bitcoin a explosé en passant de moins de 1 000 dollars en début d'année à environ 20 000 dollars en décembre, représentant une augmentation spectaculaire de 1 900 %.

Ce bull market, stimulé par l'engouement autour des Initial Coin Offerings (ICO), n'a pas seulement mis le projecteur sur le Bitcoin, mais a aussi généré un vif intérêt pour le secteur des crypto-monnaies dans son ensemble, en attirant de nombreux nouveaux investisseurs.

Outre la hausse du Bitcoin sur cette période, d’autres cryptos ont connu des progressions fulgurantes, à l’instar de l’ETH d’Ethereum ou du XRP de Ripple.

Le bull run se trouve à l'opposé du bear market, une période marquée par une chute brutale et durable des prix des cryptos.

La réussite dans l'investissement en cryptomonnaies dépend essentiellement de la capacité à identifier précisément le début et la fin des bull runs et bear markets. Cela demande une compréhension approfondie des cycles du marché, une analyse minutieuse des tendances et une réactivité face aux indicateurs.

Connaître le moment opportun pour investir ou se retirer du marché constitue la clé du succès en matière d’investissement en cryptomonnaie.

Les cycles d'un bull run : phases et psychologie du marché

Les cycles d'un bull run se décomposent en plusieurs phases distinctes, chacune reflétant la psychologie changeante des investisseurs sur le marché.

Un bull run commence par la phase d'accumulation, où les investisseurs avertis commencent à acheter des cryptomonnaies, souvent discrètement, anticipant une future hausse des prix. Cette étape est caractérisée par un optimisme naissant, mais encore modéré, car le marché n'a pas encore attiré l'attention générale du grand public.

La phase suivante est celle de la hausse, où les prix du Bitcoin et des autres cryptomonnaies commencent à augmenter de manière significative. C'est à ce moment que l'intérêt du grand public commence à croître, généralement alimenté par les médias traditionnels et le marketing. L'optimisme et la confiance dans la poursuite de la hausse des prix des cryptos deviennent plus prononcés, attirant encore plus d'investisseurs sur le marché.

L'euphorie marque le pic de la phase haussière, où la confiance des investisseurs atteint son apogée. Les prévisions de prix des cryptomonnaies deviennent extrêmement optimistes, parfois irréalistes avec un sentiment de gains faciles de la part des investisseurs les moins expérimentés qui entrent sur le marché.

La dernière phase est celle de la consolidation, où les prix commencent à se stabiliser ou à baisser légèrement. Les investisseurs les plus aguerris prennent généralement des bénéfices à ce moment, tandis que d'autres peuvent être tentés de conserver leurs cryptos dans l'espoir qu’elles atteignent des prix encore plus élevés.

Les éléments caractéristiques d'un bull run crypto

Un bull run sur le marché des cryptomonnaies peut être déclenché par une combinaison de facteurs économiques, psychologiques et technologiques, qui interviennent à différentes étapes du cycle de ce dernier.

Les avancées technologiques, comme une amélioration majeure apportée à une blockchain, peuvent catalyser un bull run en rehaussant la perception de la valeur et de son l’utilité.

Également, l’aspect économique joue aussi un rôle important, notamment à travers les effets du halving de Bitcoin. Ces évènements survenant tous les 4 ans, qui diminuent de moitié la récompense obtenue par les mineurs de Bitcoin, ont historiquement été précédés par des hausses marquées des prix. Cela est dû à la réduction de l'offre de nouveaux BTC, entraînant une demande supérieure à l'offre et, par conséquent, une pression ascendante sur les prix.

Historique des cycles du Bitcoin en fonction du la date du halving

Le FOMO (Fear Of Missing Out), ou la peur de passer à côté d’une opportunité, agit également comme un moteur psychologique majeur, souvent en phase avec l’euphorie du marché. Face à l'augmentation des prix des cryptos et aux récits de gains réalisés par d’autres investisseurs, nombreux sont ceux qui se précipitent pour acheter des cryptos, de peur de manquer d'autres hausses, propulsant ainsi les prix à des niveaux encore plus élevés.

Enfin, la confiance des investisseurs dans la technologie blockchain et son potentiel, ainsi que dans la continuité de la tendance haussière des prix, est essentielle pour soutenir un bull run. Cette confiance est souvent renforcée par des signaux positifs du marché, tels que l'adoption croissante des cryptomonnaies par les institutions, des cadres réglementaires favorables ou la dynamique positive du marché lui-même.

Ces différents éléments s'entremêlent pour créer les conditions propices à un bull run.

Les indicateurs d'un début de bull run

Pour maximiser ses gains en crypto durant le prochain bull run, reconnaître les indicateurs d'un début de bull run est capital. Bien que subtils, cela inclut une augmentation significative du volume de transactions, des annonces majeures susceptibles d'impacter le marché, et une tendance positive dans l'analyse des sentiments de marché. Ces signaux peuvent suggérer un intérêt croissant et une potentielle hausse des prix du Bitcoin et des cryptomonnaies.

Une augmentation du volume indique un intérêt des investisseurs et peut souvent précéder une hausse des prix. En effet, un volume élevé peut suggérer une forte conviction derrière les mouvements du marché, renforçant la probabilité d'une tendance haussière soutenue.

Des annonces importantes ou des nouvelles favorables concernant certaines cryptomonnaies, telles que des partenariats stratégiques, l'adoption par des entreprises majeures, ou des changements réglementaires positifs, peuvent catalyser un bull run. Ces annonces peuvent influencer la perception des investisseurs et accroître la confiance dans le potentiel de croissance à long terme des cryptomonnaies, entraînant une augmentation de la demande.

Cela s'est confirmé lors des événements suivants :

Tesla a annoncé l'achat de Bitcoin, intégrant ainsi les cryptomonnaies dans sa stratégie de gestion de trésorerie ;

Les ETF Bitcoin spot ont été approuvés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, offrant aux investisseurs traditionnels un accès plus direct au Bitcoin sans avoir à détenir directement la cryptomonnaie ;

PayPal a lancé le service d'achat, de vente et de détention de Bitcoin, élargissant considérablement l'accès aux cryptomonnaies pour le grand public ;

L'annonce par MicroStrategy de sa décision de convertir une portion substantielle de sa trésorerie en Bitcoin, démontrant une adoption institutionnelle ;

Et bien d'autres encore.

L'analyse des sentiments, qui mesure l'attitude générale des investisseurs envers le marché des cryptos, est un autre indicateur intéressant à suivre. Un sentiment majoritairement positif peut indiquer que le marché est enclin à un bull run.

Les outils d'analyse de sentiments exploitent diverses sources, y compris les réseaux sociaux et les forums pour saisir la tendance générale des participants au marché. Un sentiment positif croissant, surtout lorsqu'il est accompagné par un volume de transactions élevé et des nouvelles favorables, peut signaler le début d'un bull market.

Qu'est-ce que le Crypto Fear and Greed Index et comment l'interpréter ?

Les stratégies pour optimiser un bull run

L'optimisation de gains en crypto durant un bull market repose sur l’utilisation de plusieurs stratégies éprouvées.

Premièrement, la diversification de votre portefeuille est primordiale pour réduire les risques tout en saisissant différentes opportunités de croissance des cryptos.

Deuxièmement, l'analyse technique et fondamentale devrait guider vos décisions d'achat ou de vente, en vous aidant à identifier les moments opportuns pour entrer ou sortir du marché.

Troisièmement, il est crucial de savoir quand prendre des bénéfices ; ne laissez pas la cupidité vous empêcher de sécuriser des gains substantiels.

Ces périodes offrent des leçons vitales aux investisseurs, mettant en lumière l'importance de se tenir correctement informé avec des informations opportunes et précises, tout en évitant de se laisser guider par ses émotions au détriment de la réalité du marché.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

Risques à connaître et précautions à prendre

Il est important de garder à l'esprit les risques et précautions associés à la volatilité du marché des cryptomonnaies. Les bull runs, bien que potentiellement lucratifs, peuvent aussi mener à des pertes importantes si on ne fait pas preuve de prudence. La gestion du risque et une discipline d'investissement rigoureuse sont essentielles.

Le halving de Bitcoin comme déclencheur d’un bull run ?

En envisageant les perspectives futures, notamment avec le prochain halving de Bitcoin, il est important de reconnaître l'incertitude inhérente au marché des crypto-monnaies. Historiquement, les halvings de Bitcoin ont souvent été suivis par des bull markets.

Cependant, il est important de souligner que ces événements passés ne garantissent pas des résultats futurs similaires. La complexité et la variabilité du marché des cryptomonnaies rendent toute prédiction extrêmement difficile.

Comment se préparer au bull run avec la rotation des capitaux ?

