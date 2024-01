Crypto : comment se préparer au bull run avec la rotation des capitaux ?

Sur Internet, de nombreuses stratégies comme le Dollar Cost Average (DCA) permettent à quiconque de placer facilement son argent sur le marché des cryptomonnaies. Pourtant, peu d'entre elles délivrent les informations nécessaires pour savoir à quel moment une prise de bénéfice s'impose. Pour cette raison, analysons ensemble les informations à savoir sur les cycles de ce marché à travers sa rotation des capitaux.

Connaitre les différentes phases d'un bull run

Lorsque le marché des cryptomonnaies connait une tendance haussière sur le long terme, il est primordial de réfléchir à la stratégie à adopter pour prendre des bénéfices. C'est ainsi que certains investisseurs choisissent d'appuyer leur plan d'investissement sur « la rotation des capitaux ».

Dans l'univers de la blockchain, la rotation des capitaux désigne un phénomène qui apparaît à chaque cycle du marché. Pour rappel, ce cycle s'étend généralement sur 4 ans et est rythmé par le halving du Bitcoin (BTC). Chaque cycle est caractérisé par 3 périodes :

une phase haussière, surnommée bull run ;

une phase baissière, qualifiée de bear market ;

ainsi qu'une phase de temporisation.

Depuis sa création, le Bitcoin a toujours été le leader des cryptomonnaies. À chaque cycle, le cours du BTC entame une phase haussière environ 1 an avant son halving, pendant que les altcoins continuent de chuter. Ainsi, dans le cadre de la rotation des capitaux, le roi des cryptomonnaies est le 1er actif à surperformer le marché.

Cours du Bitcoin depuis 2010, avec ses 3 halvings en bleu

Historiquement, après que le cours du Bitcoin ait grimpé en flèche, les investisseurs récupèrent leurs liquidités pour les réinvestir dans les plus grandes capitalisations du marché. Cela comprend notamment l'Ether (ETH) de la blockchain Ethereum, mais aussi le SOL de Solana, le DOT de Polkadot ou encore l'ADA de Cardano.

C'est ainsi que durant l'automne 2023, ces actifs ont surperformé le marché avec des performances allant de +50% à +500% avant même que le bull run ne soit lancé grâce à l'engouement autour des ETF Bitcoin spot. Ce sont principalement les tokens natifs des blockchains et ceux des principales applications décentralisées qui ont profité de cette hausse.

Ensuite, à partir du moment où la dominance du Bitcoin commence à chuter, les capitaux des investisseurs sont redirigés vers les altcoins ayant une plus faible capitalisation. Ces derniers connaissent une hausse plus courte, mais aussi plus intense. À cela se mêlent les nombreuses tendances propres aux marchés haussiers. Par exemple, nous nous souvenons tous de l'été 2020 lorsque ... [75% de l'article restant]