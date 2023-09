Crypto : la 1ère banque d'Allemagne va détenir des cryptomonnaies pour ses clients institutionnels

Les plus grandes entreprises privées de la finance seraient-elles sur le point d'adopter les cryptomonnaies ? Deutsche Bank, la première banque d'Allemagne, annonce un partenariat avec l'entreprise suisse Taurus pour offrir des services de garde de cryptomonnaies à ses clients institutionnels. La banque allemande rejoint donc les géantes banques françaises et anglo-saxonnes dans cette course aux services crypto-friendly.

La première banque allemande dans les cryptos

Deutsche Bank, première banque allemande en termes de capitalisation financière, révèle s'être rapprochée du secteur des cryptomonnaies. À l'aide de l'entreprise suisse Taurus, spécialisée dans les actifs numériques, la société financière s'apprête à ouvrir des nouveaux services pour ses clients institutionnels.

We’re pleased to announce that Deutsche Bank has entered a global agreement with Taurus! 🤝Deutsche Bank will leverage Taurus custody and tokenization technology to manage cryptocurrencies, tokenized assets, and digital currencies.https://t.co/HRJx76NvWt pic.twitter.com/EhTB3gsJgF — Taurus (@taurus_hq) September 14, 2023

« Nous sommes heureux d'annoncer que Deutsche Bank a conclu un accord mondial avec Taurus ! Deutsche Bank exploitera la technologie de conservation et de tokenisation de Taurus pour gérer les cryptomonnaies, les actifs tokenisés et les monnaies numériques. »

Au-delà du simple stockage de cryptomonnaies, Deutsche Bank s'ouvre aussi à la tokenisation d'actifs du monde réel (RWA). De ce fait, la banque allemande cherche à faire innover ses services tout en répondant aux demandes émises par ses clients.

Pourquoi la banque n'est-elle pas entrée sur le marché plus tôt ? Précédemment, la forte hausse des cryptomonnaies et la dépréciation qui a suivi n'offraient pas de période calme pour prendre du recul sur ces actifs. Aujourd'hui, avec les multiples demandes d'ETF Bitcoin spot dont celle de BlackRock, l'entreprise financière est potentiellement plus confiante vis-à-vis de ces actifs.

👉 Comment acheter du Bitcoin (BTC) en 2023 ? Voici le guide à suivre

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Un besoin grandissant du côté des clients

Bien que le cours des cryptomonnaies soit toujours morose, l'intérêt pour ces actifs ne fait que croitre du côté des institutionnels. Pour Paul Maley, responsable mondial des services de titres de Deutsche Bank, l'objectif principal de cette démarche crypto-friendly est de répondre aux attentes de ses clients :

« Comme le secteur des actifs numériques devrait englober des milliards de dollars d'actifs, il sera forcément considéré comme l'une des priorités des investisseurs et des entreprises. [...] Nous ne nous concentrons pas uniquement sur les cryptomonnaies, mais aussi sur le soutien de nos clients dans l'ensemble de l'écosystème des actifs numériques. »

En réalité, depuis 2020, Deutsche Bank cherche à développer des services relatifs aux cryptomonnaies. Durant cette année, elle s'était prononcée sur le potentiel lancement d'un service de trading dédié aux cryptos lors du Forum Économique Mondial.

Avec ses nouveaux services, la société allemande rejoint le géant français Société Générale et les entreprises anglo-saxonnes Standard Chartered et BNY Mellon dans le stockage de cryptomonnaies. Toutefois, pour retrouver son éclat d'antan, le cours du Bitcoin (BTC) aura besoin d'une situation économique bien plus favorable.

👉 Dans le même thème - Récession mondiale : le PDG de JPMorgan lance un avertissement

Cryptoast Research : ayez un temps d'avance sur le marché

Source : Reuters

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.