Quelles sont les 5 cryptomonnaies qui ont le mieux performé en mai 2024 ?

Le mois de mai a été prolifique pour le marché des cryptomonnaies, si bien que l’adage « Sell in may and go away » ne fût pas vérifiable cette année. Sur fond d’approbation des ETF Ethereum spot, l’ETH prend 25 % de hausse en un mois et le BTC 12 %. Quels sont les grands gagnants parmi les altcoins ?

Après une légère frayeur en fin de mois d’avril pour les derniers entrants, l’adage « Sell in may and go away » semble avoir été pris de revers et le marché des cryptomonnaies affiche une mine réjouie sur la fin de mois de mai.

De plus, les chances d’approbations pour les ETF ETH spot aux États-Unis sont passées de 25 % à 75 % avant d’être finalement approuvées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Une dynamique qui a permis d'insuffler une vague d’optimisme au sein de la communauté crypto, d'ailleurs suffisante pour maintenir les cours à flot malgré des chiffres macroéconomiques relativement peu encourageants.

Le prix du BTC est en hausse de 12 % et le cours de l’ETH de 25 % au cours de ce mois.

👉 Découvrez comment investir dans les cryptomonnaies avec notre guide complet

Parmi les altcoins, voici les 5 cryptomonnaies qui ont le plus performé sur le mois de mai 2024 (parmi le top 100 des crypto les plus capitalisées) :

Les 5 cryptomonnaies ayant le mieux performé au mois de mai 2024

Acheter des cryptos sur eToro

L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

5 - Bonk (BONK)

En 5e position de ce classement avec une performance de +53 % en 30 jours, nous retrouvons le BONK. En quelques mots, le BONK est un memecoin lancé sur la blockchain Ssolana (SOL) en 2022.

La raison de la hausse du BONK est encore floue, cependant, nous pouvons remarquer un grand intérêt pour les memecoins sur le mois de mai 2024, car 3 des 5 cryptomonnaies ayant le mieux performé sur cette période font partie de cette catégorie.

4 - FLOKI (FLOKI)

En 4e position, nous retrouvons le FLOKI avec une performance de +63 % en 30 jours. Le FLOKI fait également partie du secteur des memecoins, mais contrairement au BONK, il fonctionne sur les blockchains Ethereum et Binance Smart Chain (BSC).

Le FLOKI vise à créer un écosystème complet avec des jeux play-to-earn, des marchés pour les tokens non fongibles (NFT) et des outils éducatifs sur la blockchain.

3 - Ondo (ONDO)

Le ONDO, token de l’organisation décentralisée (DAO) d’Ondo Finance, a brisé la barrière psychologique de 1 dollar avec fracas et affiche une performance de +63 % au cours des 30 derniers jours.

La DAO d’Ondo est une organisation décentralisée régissant le protocole Flux Finance, une plateforme d’échange décentralisée (DEX) spécialisée dans la finance décentralisée (DeFi) pour les actifs du monde réel (RWA). La DAO contribue également à développer de nouvelles solutions pour Ondo Finance, qui est au cœur de cet écosystème.

Avec des partenariats de renom tels que BlackRock ou PIMCO, des mastodontes de la finance traditionnelle, Ondo Finance se positionne comme un acteur majeur dans un secteur en devenir.

💡 Une fiche sur l’écosystème d’Ondo est en cours de rédaction par notre équipe et devrait être publiée sous peu, donc restez à l'affût ! Une analyse fondamentale a toutefois déjà récemment été délivrée à la communauté Cryptoast Research.

Cryptoast Research : Ne gâchez pas ce bull run, entourez vous d'experts

2 - JasmyCoin (JASMY)

Le JASMY se retrouve en 2e position de ce top 5 crypto avec une performance de +69 % sur les 30 derniers jours.

Jasmy est un projet qui relie l’Internet des Objets (IoT), la protection des données personnelles et la blockchain. Il a été créé en 2016, mais la plateforme n’a vu le jour qu’en 2021 à Tokyo, au Japon. Du côté de l’équipe du projet, on trouve des pontes du domaine du numérique, et notamment l’un des anciens présidents de Sony, Kazumasa Sato.

1 - Pepecoin (PEPE)

Notre champion du mois est le PEPE ! Avec plus de 110 % de hausse sur les 30 derniers jours, le prix du PEPE a récemment atteint un nouveau sommet (ATH). Le Pepecoin affiche aujourd'hui plus de 6 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui le positionne actuellement en tant que 23e crypto la plus capitalisée du marché.

Le Pepecoin est un memecoin représentant Pepe the Frog, un personnage de bande dessinée créé par le dessinateur Matt Furie. Nous avons très récemment abordé la remarquable hausse du token PEPE, avec les potentielles raisons d’un tel enthousiasme.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce memecoin, nous vous invitons à consulter notre fiche sur le Pepecoin.

Les grands vainqueurs de ce mois sont incontestablement les memecoins ! Avec 3 cryptos appartenant à ce secteur, cette catégorie de cryptomonnaies est à l’honneur en ce mois de mai 2024.

Bien que l’adage Sell in may and go away se soit régulièrement confirmé au cours des dernières années, ce mois de mai 2024 a dérogé à la règle, en particulier au vu des performances du Bitcoin et de l’Ether.

Quelles surprises nous attendent au mois de juin ? Rendez-vous dans 30 jours pour un nouveau Top 5 📅

20 € offerts lors de votre inscription sur Bitvavo

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Source : CoinGecko

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page peut présenter des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.