Le prix du Bitcoin (BTC) signe sa pire année post-halving

Le 20 avril 2024, le Bitcoin (BTC) a réussi avec succès le 4e halving de son histoire. Depuis, la hausse tant attendue a eu du mal à se concrétiser aussi bien que par le passé, puisqu’en date du 20 avril 2025, le BTC n’avait progressé que de 33,3 % en un an.

Certes, cette performance est particulièrement honorable en comparaison d’autres actifs de la finance traditionnelle, et certes, des records ont été battus malgré tout, mais cette hausse n’en reste pas moins la plus faible tout halving confondus, comme l’ont fait remarquer les analystes de Kaiko dans leur dernière analyse.

Cet état de fait marque ainsi un tournant en rapport avec ce que nous avons pu observer par le passé :

Après les halvings précédents, le Bitcoin enregistrait généralement une forte hausse en 12 mois : après le halving de 2012, le cours du BTC a connu une hausse explosive de 7 000 %, tandis que les cycles de 2016 et 2020 ont enregistré des gains respectifs de 291 % et 541 %. Pour l'instant, le cycle de 2024 n’a pas suivi cette tendance.

Ces derniers temps, le marché crypto subit les turbulences généralisées de l’environnement macro-économique, mais le prix du bitcoin semble donner des signaux encourageants ces derniers jours, notamment avec une hausse de plus de 10 % depuis le début de la semaine.

Si cette performance à un an post-halving est décevante, il convient donc de ne pas s’y arrêter, puisque le cycle haussier n’est peut-être pas nécessairement terminé. D’ailleurs, il est également important de prendre de la hauteur, pour s’apercevoir que cette fois-ci, le BTC avait commencé à s’envoler bien avant le halving.

En effet, la perspective des ETF Bitcoin spot a profondément rythmé l’année 2023, si bien que sur une période d’un an précédent le dernier halving, le BTC a augmenté de plus de 120 %, en passant de 28 700 dollars à 63 500 dollars.

Par extension, soulignons aussi que l’actif avait commencé cette même année 2023 à 16 500 dollars :

Cours du BTC en données hebdomadaires

Compte tenu de tous ces éléments, il est donc probable qu’une bonne partie de la hausse, qui se produit généralement après un halving, ait eu lieu cette fois-ci par anticipation. En outre, notons aussi que la volatilité du BTC tend à s’atténuer au fil des ans, et que ce qui est de l’ordre de l’inédit aujourd’hui pourrait devenir plus courant à l’avenir.

À propos de cette baisse de volatilité, Kaiko l’a d’ailleurs constaté, en mettant en avant le fait qu’en 2012, la volatilité du BTC à 60 jours était de 200 %, contre tout juste 50 % désormais.

Lors de l’écriture de ces lignes, le prix d’un bitcoin est de 94 300 dollars, en progression de 6,7 % lors des dernières 24 heures.

