Bitcoin, objectif 128 000 dollars pour fin juillet ? L'analyse de Vincent Ganne

Le cours du bitcoin a défendu sa tendance haussière de fond malgré les tensions géopolitiques et une FED qui ne lâche rien. Sur le plan technique, la cible des 128000 dollars US peut sembler crédible pour la fin du mois de juillet.

Le cycle haussier lié au halving du printemps 2024 est encore long et se termine à l’automne 2025

Commençons par l’aspect cyclique du Bitcoin, le fameux cycle de 4 ans construit autour du halving quadriennal. Le dernier halving a eu lieu au mois d’avril 2024 et si la répétition de cycle fonctionne à nouveau, alors le cycle actuel doit se terminer à la fin de l’année 2025. Il reste donc encore du temps à bitcoin pour établir un nouveau record : quand bien même il serait sous pression à court terme, il lui reste encore 5 mois.

Le second graphique ci-dessous fait la synthèse du cycle de 4 ans en faisant une moyenne temporelle et une moyenne prix de tous les cycles précédents depuis 2009. Notre cycle actuel est représenté par la courbe de couleur rouge et en termes de probabilité, la fin du cycle est attendue entre les mois d’octobre et décembre 2025.

Il reste encore du temps, c’est la première information majeure de notre article. Du temps pour atteindre de nouvelles cibles haussières.

Ci-dessous, vous pouvez voir deux graphiques qui décrivent le cycle actuel du BTC par rapport à ses trois cycles passés en utilisant une base de comparaison calendaire (premier graphique) et une base de comparaison halving.

Le cours du bitcoin pourrait être en train de construire un drapeau chartiste haussier avec une première cible à 128 000 dollars

Sur le plan de la pure analyse graphique, le cours du BTC pourrait être en train de construire un drapeau haussier, c’est-à-dire une figure chartiste de continuation haussière. Si le BTC parvient à réaliser un breakout haussier de son ATH, alors les 128 000/145 000 dollars seront la nouvelle cible théorique haussière.

Graphique qui expose les bougies japonaises en données journalières du cours du BTC/USD

La liquidité mondiale M2 en tant que « leading indicator » donne toujours un message favorable

Le M2 mondial déploie une corrélation positive forte avec le cours du Bitcoin et il faut en moyenne 12 semaines pour que cette liquidité agisse sur le BTC. Cet agrégat monétaire mesure la somme des masses monétaires (M2) des principales économies – États-Unis, Chine, zone euro – converties en dollars US. Il regroupe les dépôts à vue, les comptes d’épargne et certains instruments à court terme, représentant la liquidité brute immédiatement disponible dans l’économie mondiale.

Ce niveau de liquidité est directement influencé par les politiques monétaires (taux directeurs, QE/QT), budgétaires et salariales. L’évolution du dollar US joue un rôle crucial : un dollar fort réduit mécaniquement le M2 mondial en USD, alors qu’un dollar faible l’augmente. À ce titre, les dynamiques chinoises et américaines sont souvent divergentes, car pilotées par des logiques de crédit différentes (planification centralisée côté Chine, ajustement par taux côté US).

Depuis le début du mois d’avril, le Bitcoin évolue dans une tendance haussière marquée. Cette progression, que nous avons suivie pas à pas, soulève une question essentielle : cette dynamique peut-elle se maintenir cet été en dépit des défis fondamentaux du moment ?

Une telle hypothèse est plausible, à condition qu’un moteur clé – souvent sous-estimé – continue d’agir : l’augmentation sans précédent de la liquidité mondiale, mesurée à travers l’agrégat monétaire M2. Selon les dernières données disponibles, le M2 mondial a fait un nouveau record historique, c’est un facteur de soutien à la tendance du BTC pour la première partie de l’été.

Graphique qui compare l’évolution de la liquidité mondiale M2 projetée de 70 à 84 jours dans le futur avec le cours du bitcoin

