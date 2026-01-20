Crypto : le cycle traditionnel de 4 ans est mort, selon ces spécialistes

Malgré sa volatilité légendaire, le marché des cryptomonnaies reposait jusqu’à présent sur la répétition de certains cycles, comme les différents halvings du Bitcoin. Une logique qui serait désormais obsolète, selon ces spécialistes.

Le cycle crypto de 4 ans est mort

Le marché des cryptomonnaies apparaît bien souvent comme une jungle numérique où règnent la volatilité et une absence totale de règles. Pourtant, son développement répond à des dynamiques bien plus précises qu'il n'y paraît, comme par exemple la répétition des cycles associés à ses périodes haussières.

Une logique qui permettait jusqu'à présent de prévoir avec plus ou moins de précision la perspective d'un nouveau sommet historique pour le cours du Bitcoin suite au déclenchement de l'un de ses halvings programmés tous les 4 ans, à la suite de quoi s'enclenchait par effet collatéral un déversement des gains réalisés vers Ethereum et le marché des altcoins, par ordre décroissant de capitalisations.

Un « mécanisme de transmission » qui se serait considérablement « affaibli » en 2025, selon les spécialistes du teneur de marché Wintermute, au point de devenir « obsolète ». En effet, ils estiment que « la performance des marchés n’est plus dictée par des récits de timing auto-réalisateurs, mais par la direction des flux de liquidité et la concentration de l’attention des investisseurs ».

De nouveaux véhicules financiers, en particulier les ETF et les Digital Asset Treasuries (DAT), ont évolué vers des modèles de type « jardins clos ». S’ils apportent une demande soutenue pour quelques actifs à grande capitalisation, ils ne se diffusent pas naturellement vers l’ensemble du marché. Wintermute

Cryptomonnaies : une classe d'actifs plus établie

Selon les analystes de Wintermute, l'intérêt des investisseurs particuliers au cours de l'année écoulée se serait « largement détourné vers les actions et les marchés de prédiction », avec quelques altcoins majeurs - notamment Bitcoin et Ethereum - qui ont « absorbé l’immense majorité des nouveaux capitaux ».

Dans ce contexte particulier, les cycles associés aux différentes narratives crypto populaires ont affiché des durées de vie bien plus courtes, avec une moyenne fixée à environ 20 jours pour 2025, contre 60 jours l'année précédente et des résultats toujours supérieurs à 40 jours en 2022 et 2023.

Les cycles crypto ont enregistré une mutation notable en 2025

L'année 2025 n’a pas offert le rallye attendu, mais pourrait marquer, avec le recul, le début d'une transition des cryptomonnaies d'un statut d'actif purement spéculatif vers une classe d’actifs plus établie. Wintermute

Une fois ce bilan dressé, les analystes de Wintermute tentent d'envisager 3 tendances favorables à un nouvel élargissement du marché, sachant qu'au moins l'une de ces options doit se réaliser pour pouvoir espérer la concrétisation de ce scénario :

Une ouverture des ETF ou des DAT hors des canaux institutionnels ;

Un bull run du Bitcoin ou de l'Ether assez puissant pour se répercuter sur le marché des altcoins ;

Un retour de l'intérêt des investisseurs particuliers sur la crypto.

Source : Wintermute

