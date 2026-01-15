Les particuliers ont choisi les actions plutôt que les cryptos en 2025

L’année 2025 semble marquer une charnière pour le marché des cryptomonnaies, notamment du fait de l’arrivée massive des investisseurs institutionnels et de comportements plus expérimentés. Résultat : des cycles traditionnels bousculés et des investisseurs particuliers qui se tournent vers les actions.

Les institutionnels « sont là pour rester »

Le marché des cryptomonnaies évolue au rythme de ses secteurs les plus populaires, mais également de son adoption toujours plus importante. Une réalité au sein de laquelle l'année 2025 apparaît très clairement comme celle de l'arrivée massive et confirmée de la finance traditionnelle et de ses acteurs institutionnels.

Un constat mené par les analystes du teneur de marché Wintermute, dans le cadre d'un rapport annuel intitulé : « Comment la crypto est sortie du cycle traditionnel de quatre ans en 2025 ». En effet, le découpage associé aux halvings du Bitcoin ne semble plus tenir face à « des acteurs devenus plus expérimentés et disciplinés ».

✍️ La question que tout le monde se pose : est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Le trading est passé d'une activité purement axée sur le volume à un environnement de trading plus mature et réfléchi. Les volumes de transactions ont continué à croître, mais l'exécution est devenue plus intentionnelle, le marché de gré à gré (OTC) étant de plus en plus privilégié pour sa taille, sa discrétion et son contrôle. Wintermute

Des données qui permettent aux analystes de Wintermute d'affirmer que « les institutionnels sont là pour rester », avec une augmentation de 23 % de leur implication sur le marché des cryptomonnaies entre 2024 et 2025, contre seulement 5 % pour les investisseurs particuliers.

La croissance du nombre de participants au marché montre que les institutions renforcent leur implication

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU

Les capitaux sont entrés sur le marché crypto, mais pour aller où ?

Des « changements structurels visibles » au sein de l'activité OTC dont l'une des conséquences directes implique une concentration de la liquidité vers le Bitcoin et Ethereum « et quelques grandes capitalisations sélectionnées », largement soutenue par le marché des ETF et l'essor des Digital Asset Treasuries (DAT).

Bien qu’il y ait eu cette année une certaine consolidation vers les tokens à forte capitalisation de la part des fonds et des particuliers, la croissance des volumes de trading a été portée par les ETF et les DAT, qui ont étendu leurs mandats au-delà des actifs majeurs. Wintermute

🗞️ « Une remarque ignorante et offensante » : Michael Saylor s'offusque des critiques du modèle de Strategy

Les ETF et les DAT ont canalisé la liquidité vers le Bitcoin et Ethereum

Une concentration très clairement défavorable au marché des altcoins, car la « rotation généralisée » de type altseason qui marque généralement les marchés haussiers n'a tout simplement « jamais eu lieu ». Résultat : des envolées spéculatives beaucoup plus courtes - environ 20 jours en moyenne, contre près de 60 jours en 2024 - et des narratives rapidement épuisées.

Difficile de ne pas mentionner les memecoins, avec « un pic au premier trimestre dont ils ne s’en sont jamais remis, incapables de reprendre des niveaux de support alors que l’activité de trading se fragmentait et se réduisait ». Mais on peut également mentionner les DEX perpétuels ou les tokens liés à l’IA, dont la hype est retombée tout aussi rapidement.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Des investisseurs qui se tournent vers les actions

Dans ce contexte en pleine mutation, un véritable transfert de charge semble s'opérer. En effet, alors que la finance traditionnelle arrive en force sur le marché des cryptomonnaies, les investisseurs particuliers semblent de leur côté faire le choix de se tourner vers les actions traditionnelles.

Un déplacement qui concerne plus principalement « les thématiques IA, robotique et quantique sur les marchés actions qui ont capté l’attention jusque-là historiquement orientée vers la crypto ».

Dans le même temps, le crash du 10 octobre - et ses 20 milliards de dollars de liquidations - a enclenché « un retour des particuliers (via les flux des courtiers) vers les actifs majeurs pour la première fois depuis fin 2023 ».

🗞️ Pour aller plus loin - Quels ont été les temps forts de l'écosystème crypto en 2025 ?

Selon les analystes de Wintermute, 3 éléments essentiels pourraient permettre de changer la dynamique actuelle :

Une exposition institutionnelle étendue au-delà des ETF et des DAT ;

Une hausse du BTC et de l’ETH entraînant une redistribution vers les altcoins ;

Un retour de l’attention des particuliers du marché actions vers la crypto.

Quoi qu'il en soit, le constat semble sans appel : le marché des cryptomonnaies entre dans une nouvelle ère institutionnelle dont la dynamique et les perspectives restent à définir.

Diversifiez facilement votre portefeuille avec Bitpanda

Source : Wintermute

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.