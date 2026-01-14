« Une remarque ignorante et offensante » : Michael Saylor s'offusque des critiques du modèle de Strategy

Lors d'une interview dans un podcast, Michael Saylor s'est énervé des critiques contre le modèle de Bitcoin Treasury Company proposé par Strategy. Observons de plus près ce débat.

Michael Saylor débat de la pertinence du modèle de Srategy

Dans une vidéo de la chaîne YouTube What Bitcoin Did, Danny Knowles recevait Michael Saylor pour discuter des Bitcoin Treasuries Companies. Au bout d’un moment, les échanges ont tourné au débat, quand Danny Knowles a fait part de ses doutes sur la viabilité d’un modèle centré sur la mNAV, à savoir un indicateur sur la valeur des avoirs en bitcoins d’une entreprise par rapport à sa capitalisation boursière.

Alors que les trésoreries crypto ont explosé l’année dernière, Michael Saylor s’est agacé des critiques vis-à-vis des entreprises achetant du BTC estimant qu’il faudrait plutôt critiquer celles qui n’en achètent pas. Pour défendre le modèle, il a pris l’exemple d’une entreprise en mauvaise santé perdant 10 millions de dollars par an. À supposer que ladite entreprise réunie un capital de 100 millions de dollars auprès d’investisseurs, si celui-ci était investit dans du BTC et que l’actif progressait de 30 % sur une année, l’invité considère que l’entreprise serait sauvée grâce à Bitcoin, malgré le déficit d’exploitation, car elle disposerait toujours de 20 millions de dollars de bénéfices supplémentaires.

L’idée peut paraître séduisante, mais Michael Saylor passe (probablement volontairement) à côté de certains éléments importants. Au delà du fait que le rendement à court terme du BTC n’est pas garanti, encore faut-il que ladite entreprise prenne ses bénéfices lorsque des plus-values sont faites, sans quoi, elle serait toujours à court de liquidités.

Tentant de recentrer la question, Danny Knowles se demande alors si le marché peut réellement supporter autant de sociétés de trésoreries. Sans apporter de réponse concrète, l’invité a campé sur sa position :

Ce qui me pose problème avec ce postulat, c'est que vous semblez penser qu'il est acceptable que 400 millions d'entreprises n'achètent pas de Bitcoin et vous aimez ça ; et vous allez critiquer les 200 entreprises qui ont acheté du Bitcoin ?

Par la suite, Michael Saylor demande à son hôte s’il va également critiquer les particuliers achetant du BTC, ce à quoi Danny Knowles répond évidemment que non.

Ensuite, celui-ci recentre le débat sur un point central, à savoir la dette, expliquant que, selon lui, le modèle des Digital Assets Treasuries (DAT) se résume à « l'idée d'émettre de la dette pour acheter du Bitcoin plutôt que d’être une entreprise rentable », une remarque qui n’a pas plu au fondateur de Strategy :

C’est tout simplement une remarque ignorante et offensante de votre part. Qui êtes-vous pour affirmer qu'ils émettent simplement de la dette pour acheter du Bitcoin ?

Finalement, le cœur du sujet ne sera pas traité, mais cela met en lumière des points cruciaux que nous avons déjà exposés à plusieurs reprises quant au modèle promu par Strategy.

Actuellement, l’action MSTR de Strategy s’échange à 173 dollars, en baisse de plus de 68 % depuis son plus haut historique (ATH).

